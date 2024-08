MotoGP | Ufficiale: Álex Rins e Yamaha insieme per i prossimi due anni

Già annunciato in occasione del Gran Premio di Germania al Sachsenring, Yamaha conferma la propria lineup per la prossima stagione di MotoGP. Al fianco di Fabio Quartararo ci sarà Álex Rins, al secondo anno in sella alla M1 dopo un'esperienza sfortunata in Honda nel 2023.

Yamaha e Álex Rins continuano insieme

Non c'erano veramente troppe altre opzioni per quanto riguarda Yamaha in questo mercato piloti. La poca competitività della M1 ha portato i vertici di Iwata a non essere troppo allettanti per i vari piloti di alta classifica in cerca di una nuova sella. Dall'altro lato, però, c'è la volontà da parte di Álex Rins di continuare con la stessa moto per almeno altri due anni, dato che l'accordo siglato con Yamaha è biennale e scadrà solo nel 2026. Yamaha potrà così contare su una coppia di piloti molto competitiva nel prossimo biennio, ma ora la palla passa proprio al costruttore giapponese. Infatti, la M1 ha dimostrato qualche segnale incoraggiante negli ultimi tempi, soprattutto nel rinnovamento dello staff tecnico al seguito del progetto. L'arrivo di Massimo Bartolini in questa stagione si auspica possa portare quel cambiamento tanto necessario per tornare ai vertici della MotoGP. L'italiano ha, come dichiarato dal pilota stesso, già convinto Quartararo a restare in Yamaha nonostante le altre proposte per il campione del Mondo 2021. Álex Rins non ha di certo entusiasmato nelle prime uscite in Yamaha, ma ora deve solo pensare a tornare in pista al massimo delle sue potenzialità dopo l'infortunio che lo ha visto protagonista ad Assen prima della pausa estiva.

Credits: Yamaha Racing

“Yamaha vuole migliorare”

Di seguito le prime dichiarazioni di Álex Rins, pilota Yamaha per le prossime due stagioni al fianco del già confermato Fabio Quartararo.

Sono veramente contento di continuare con Yamaha per i prossimi due anni. Ci tengo a ringraziare il team e la casa per la fiducia riposta in me. Abbiamo un obiettivo molto chiaro, ovvero quello di riportare Yamaha a combattere per il campionato, dove merita di stare. Fin dal primo minuto ho visto che Yamaha vuole migliorare con tutte le risorse a disposizione. Già adesso abbiamo fatto dei passi in avanti in questa direzione. Non vedo l'ora di portare la mia esperienza, oltre che il mio metodo di lavoro, in una squadra così volenterosa.

Valentino Aggio

