FIA F2 | Test Barcellona, day 1: Bortoleto subito in testa

Gabriel Bortoleto chiude al comando la prima delle tre giornate di test della F2 a Barcellona. Il pilota brasiliano dell'Invicta ha preceduto Jak Crawford, su DAMS, e Dennis Hauger, su MP Motorsport.

La classifica prima giornata dei test di F2 a Barcellona

A differenza di altre sessioni, in cui in genere i migliori tempi vengono registrati o solo al mattino o solo al pomeriggio, questa volta c'è stata molta più omogeneità all'interno della giornata. Così, il primo tempo, di 1:25.182, è stato fatto segnare da Bortoleto nel pomeriggio, e anche il secondo di Crawford, ad appena 39 millesimi di distacco; tuttavia, già il terzo tempo, di Hauger, era arrivato nella mattinata, sessione in cui tra l'altro il norvegese aveva chiuso al comando.

Nella mattinata sono arrivati anche il quarto e il quinto tempo, ad opera rispettivamente di Kush Maini (Invicta) e di Richard Verschoor (Trident), mentre nel pomeriggio le due Van Amersfoort di Enzo Fittipaldi e di Rafael Villagomez hanno conquistato il sesto e il settimo tempo, gli ultimi sotto il muro del minuto e ventisei. Chiudono la top-10 Roman Stanek (Trident), Paul Aron (Hitech, il quale con 83 giri è stato anche il pilota più attivo della giornata) e Franco Colapinto (MP Motorsport), quest'ultimo a 921 millesimi da Bortoleto.

Undicesimo è il leader del campionato Zane Maloney (Rodin), a più di un secondo dalla testa della classifica, seguito da Isack Hadjar (Campos), Oliver Bearman (Prema), Victor Martins (ART Grand Prix), Juan Manuel Correa (DAMS) e Ritomo Miyata (Rodin).

Solo diciassettesimo Andrea Kimi Antonelli, con la seconda Prema. L'italiano di scuola Mercedes ha chiuso a 1.5 secondi di distanza da Bortoleto, ma con ben 85 giri completati. Chiudono dietro Antonelli Joshua Durksen (PHM), Amaury Cordeel (Hitech), Pepe Marti (Campos), Zak O'Sullivan (ART Grand Prix) e Taylor Barnard. Di seguito, la classifica completa della prima giornata di test a Barcellona.

Prossimi appuntamenti

La Formula 2 tornerà in pista domani e dopodomani, sempre a Barcellona, per le ultime due giornate di test, prima del prossimo weekend di gara a Imola tra il 17 e il 19 maggio.

Alfredo Cirelli