WorldSBK | Misano: Ducati è pronta per la festa in Riviera

Come ogni anno, l'attesa per il round dell'Emilia-Romagna del WorldSBK è infinita. Dopo ben sette settimane senza il mondiale delle derivate, finalmente si riparte dal Misano World Circuit. Álvaro Bautista si presenta da leader del mondiale, ma sono solo sei le lunghezze di vantaggio su Toprak Razgatlıoğlu, il quale ha fatto segnare il nuovo record della pista nei test pre-evento.

Razgatlıoğlu è l'uomo dei record, Bautista arriva dalla tripletta del 2023

La lotta più interessante del WorldSBK sul tracciato di Misano, intitolato a Marco Simoncelli, è quella tra i due contendenti all'iride: Álvaro Bautista e Toprak Razgatlıoğlu. Lo spagnolo ha conquistato una sola vittoria nel precedente weekend di Assen, venendo battuto in Gara 2 proprio dal turco di BMW. Il due volte iridato ha la possibilità di rifarsi sulla pista che, lo scorso anno, gli ha regalato una splendida tripletta di vittorie. Il tracciato romagnolo rappresenta una speranza per Bautista, che sia al Montmeló che ad Assen non è riuscito a confermare il dominio della scorsa stagione. Le sicurezze del #1 sono messe a repentaglio dai test svolti giusto qualche settimana fa, nei quali Bautista è caduto ben quattro volte nell'arco delle due giornate.

Arriva in riviera con uno stato d'animo completamente differente Toprak Razgatlıoğlu, il quale ha portato BMW per la prima volta alla vittoria nei Paesi Bassi. Ora, con solo sei punti di distacco dal ducatista in classifica, il turco è chiamato all'ennesimo miracolo per continuare a sperare nel titolo al primo anno con la casa bavarese. Il #54 è sempre andato forte a Misano, come dimostra il nuovo record della pista fatto segnare nei test. Anche solo evitare la tripletta di Bautista sarebbe un passo importante, in attesa di piste più congeniali al turco come Donington Park.

Pattuglia italiana pronta a stupire: torna Danilo Petrucci

Si sa, il round di casa porta i piloti italiani a dare sempre un qualcosa in più. Quest'anno più che mai, gli Azzurri presenti al via sono tanti e molto competitivi. Si parte dalla coppia “Andrea”, formata da Andrea Locatelli e Andrea Iannone. Il primo si sta issando come prima guida di Yamaha viste le note difficoltà di Jonathan Rea, mentre il secondo sarà alla prima esperienza nella pista sulla quale la sua carriera a livello mondiale è ripartita. L'iridato WorldSSP 2020 arriva da dei test positivi conclusi al 5° posto, mentre Iannone è parso leggermente più in difficoltà rispetto al solito. Come non dimenticare l'altro rookie terribile, ovvero Nicolò Bulega: l'iridato della 600cc in carica arriva a Misano dopo un weekend più “umano" ad Assen, concluso senza le faville di Phillip Island e Montmeló. Nonostante ciò “Bulegas” si trova in 3ª posizione in campionato, distante solo 14 punti dal compagno di squadra e 8 da Razgatlıoğlu. Inoltre, il #11 di Aruba.it Racing - Ducati si è dimostrato l'unico in grado di avvicinarsi ai tempi del turco nei test. Tornerà sulla griglia di partenza anche Danilo Petrucci, reduce dal terribile incidente mentre si stava allenando con la moto da cross in preparazione al round di Assen. L'ex MotoGP se l'è vista brutta, data la gravità degli infortuni riportati, ma la sua partecipazione ai test ha fatto ben sperare. Sembra in crescita anche Axel Bassani, sempre più a proprio agio con la Kawasaki.

WorldSSP | Tra cambi in corsa e wild-card

Quattro piloti in due punti: basta questa frase per descrivere quanto caotico sia il WorldSSP. Arrivati a Misano, però, ci sono alcune novità per quanto riguarda dei nomi altisonanti nella categoria. È notizia di qualche settimana fa lo scambio fatto tra Orelac Racing e WRP-RT Motorsport. Lorenzo Baldassarri passerà dalla Ducati alla Triumph, scambiandosi così con Jorge Navarro, il quale concluderà la stagione WorldSSP in sella alla 765cc inglese. Meno importante è la separazione tra Hikari Okubo ed il team Vince64: sarà Simon Jaspersen a prendere il suo posto. Come ogni anno, Federmoto schiererà due wild-card del CIV alla gara mondiale: in questa occasione i prescelti sono Luca Ottaviani (Extreme Racing Service) ed il giovanissimo Alessandro Sciarretta (ZPM Racing).

Guardando i risultati del 2023, viene ovvio designare Stefano Manzi come favorito d'obbligo: il pilota Yamaha nella scorsa stagione si è aggiudicato Gara 2, arrivando dietro solo a Bulega nella prima manche. Per il #62 non è di certo stato il migliore degli inizi quello della stagione 2024: la caduta a Phillip Island, poi il brutto risultato nella Gara 2 mista di Assen. Nonostante ciò, l'italiano si trova ad una sola lunghezza di distanza da Adrián Huertas, reduce dalla vittoria in Gara 1 in Olanda e il 2° posto della seconda manche dietro solo all'idolo di casa Glenn Van Straalen. Da tenere d'occhio, ovviamente, anche Yari Montella. Arrivato ad Assen come leader di classifica, il campano del Barni Spark Racing Team ha subito una noia tecnica che non gli ha permesso di correre in Gara 1, perdendo così molti punti in campionato. Ancora alla ricerca del primo successo a livello mondiale Marcel Schrötter, che con la sua MV Agusta ha già conquistato un podio a Misano nel 2023.

Pirelli ricca di novità per Misano

Sono ben tre le novità che porterà in pista Pirelli per il round di casa, del quale è anche title sponsor. La casa milanese schiererà due nuovi pneumatici nel WorldSBK ed uno nel WorldSSP. Partendo dalla classe regina, Pirelli porta la specifica D0279 per quanto riguarda la SC1 anteriore, che dovrebbe garantire una stabilità in curva grazie ad una carcassa differente rispetto alla soluzione di gamma. Al posteriore debutta la SCX D0339, che ha l'obiettivo di garantire una maggior durata nell'arco dei giri, allo stesso tempo migliorando trazione e velocità in percorrenza di curva. Per quanto riguarda il WorldSSP la soluzione è simile a quella adottata nel WorldSBK. Ci sarà una nuova SC1 anteriore, specifica D0444 che offrirà maggiore stabilità e precisione.

WorldSBK | Misano: gli orari del weekend

Venerdì 14 Giugno

09:00 | WorldWCR - FP

09:40 | WorldSSP300 - FP

10:20 | WorldSBK - FP1 (diretta Sky Sport MotoGP, ch. 208)

11:20 | WorldSSP - FP

13:25 | WorldWCR - Superpole (diretta Sky Sport MotoGP, ch. 208)

14:10 | WorldSSP300 - Superpole (diretta Sky Sport MotoGP, ch. 208)

15:00 | WorldSBK - FP2 (diretta Sky Sport MotoGP, ch. 208)

16:00 | WorldSSP - Superpole (diretta Sky Sport MotoGP, ch. 208)

Sabato 15 Giugno

09:00 | WorldSBK -FP3

09:30 | WorldWCR -WUP 1

09:50 | WorldSSP300 - WUP 1

10:10 | WorldSSP - WUP 1

11:00 | WorldSBK - Superpole (diretta Sky Sport MotoGP, ch. 208)

11:50 | WorldWCR - Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP, ch. 208)

12:45 | WorldSSP300 - Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP, ch. 208)

14:00 | WorldSBK - Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP, ch. 208 e diretta TV8)

15:15 | WorldSSP - Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP, ch. 208)

Domenica 16 Giugno

09:00 | WorldSBK - WUP

09:20 | WorldWCR - WUP 2

09:40 | WorldSSP300 - WUP 2

10:00 | WorldSSP - WUP 2

11:00 | WorldSBK - Superpole Race (diretta Sky Sport MotoGP, ch. 208, differita TV8 13:10)

11:50 | WorldWCR - Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP, ch. 208)

12:45 | WorldSSP300 - Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP, ch. 208)

14:00 | WorldSBK - Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP, ch. 208, diretta TV8)

15:15 | WorldSSP - Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP, ch. 208)

Valentino Aggio

