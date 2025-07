Moto2 | GP Germania, Qualifiche: Dixon un fulmine sotto la pioggia, 2° Baltus

Nel sabato del Gran Premio di Germania a conquistare la partenza dal palo in Moto2 è stato Jake Dixon, che così facendo partirà dalla prima fila dello schieramento, seguito a ruota da Barry Baltus in seconda piazza e da Tony Arbolino in terza.

Dixon inevitabile sotto la pioggia, secondo posto per Baltus

Sul circuito del Sachsenring anche la sessione di Qualifica della Moto2 è stata caratterizzata dalla pioggia, che nella giornata di sabato sembra voler persistere in ogni sessione e cadere anche sul turno di qualificazione della “classe di mezzo”. Chi è riuscito ad interpretare al meglio le difficili condizioni di pista è stato Jake Dixon, che allo scadere del tempo si è trovato al primo posto, forte del suo miglior giro siglato in 1.33.487. Così facendo il pilota inglese potrà partire dalla miglior posizione possibile per la gara di domenica, dovendo però far attenzione a Barry Baltus al suo fianco: il belga infatti si è aggiudicato la seconda posizione sulla griglia, girando in 1:33.557, arrivando a pochi decimi di distanza dal poleman. A chiudere la prima fila dello schieramento ci sarà invece Tony Arbolino, che con un tempo di 1:33.562 ha conquistato la terza posizione, rilegando così inevitabilmente alla seconda fila Senna Agius, che sarà costretto a partire dalla quarta casella. Quinta posizione invece per Albert Arenas, che è riuscito a girare in 1.34.830 ed ha così messo le mani sulla parte centrale della seconda fila della griglia, portando dietro di sé Deniz Öncü, sesto al termine della sessione.

Ottimo turno di Qualifica anche per Marco Ramirez e Alonso Lopez, che si sono aggiudicati la settima e l’ottava posizione in previsione della partenza della gara di domenica. Il duo di piloti sono stati artefici di due giri secchi chiusi rispettivamente in 1.35.165 e 1.35.279. Alle loro spalle arriva poi Ivan Ortolà, nono una volta che la sessione è giunta al termine, che è riuscito a mettere insieme il suo giro migliore con un tempo di 1.35.305 e a tenere alle sue spalle Joe Roberts, che invece ha concluso in decima piazza. Dalla quarta fila insieme a lui scatteranno infine Izan Guevara e Aron Canet, che occupano l’undicesima e la dodicesima posizione.

Qualifica sottotono per Salač, fuori dal Q2 Moreira

Il turno di Qualifica del Sachsenring non è andato come previsto invece per Ayumu Sasaki, che una volta che si è conclusa la sessione si è ritrovato in tredicesima posizione, situazione non ideale in previsione della gara. Alle sue spalle si piazzano poi Filip Salač e Daniel Holgado, che si sono così presi la quattordicesima e la quindicesima posizione. A chiudere il gruppo di piloti che hanno avuto la possibilità di accedere al Q2 c’è Manuel Gonzalez, sedicesimo in griglia, David Alonso al diciassettesimo posto e Celestino Vietti, che con un tempo di 1.39.905 si è qualificato diciottesimo.

Grande escluso dal secondo turno di Qualifica è stato invece Diogo Moreira, che con il suo miglior giro in Q1 in 1:36.177 non è riuscito ad aggiudicarsi uno dei quattro slot disponibili per accedere al turno successivo, chiudendo al venticinquesimo posto. Insieme a lui ma avanti di alcune posizioni si qualificano Yuki Kuuni e Alex Escrig, che occuperanno la diciannovesima e la ventesima casella della griglia, seguiti a ruota da Darryn Bineder al ventunesimo posto e da Zonta van de Goorbergh al ventiduesimo. A comporre il gruppo di piloti che chiudono la classifica ci sono Collin Veijer in ventitreesima piazza, seguito da Jorge Navarro in ventiquattresima e Talga Hada in ventiseiesima e da Eric Fernandez in ventisettesima. Ultimo classificato invece Adrian Huertas, che chiude quindi in ventottesima piazza.

Moto2 | GP Germania: i risultati delle Qualifiche

Credits: Mototiming

Valentina Bossi

