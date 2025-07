Moto3 | GP Germania, Qualifiche: sorpresa Ogden sull'acqua, Pini 3°

Sulla pista bagnata del Sachsenring, è Scott Ogden a conquistare la pole position del GP di Germania. Seconda posizione per David Almansa, seguito da Guido Pini che chiude la prima fila. É un sabato da dimenticare per gli altri italiani.

Scott Ogden vola sul bagnato

Le condizioni della pista non hanno fermato Scott Ogden, che domani scatterà dalla prima casella in griglia. Alle sue spalle in seconda posizione David Almansa. Chiude la prima fila Guido Pini. Il pilota italiano è caduto nel giro d'uscita del primo tentativo del Q2, aiutati anche dalla bandiera rossa, i meccanici sono riusciti a rimettere in pista la moto dell'italiano. Da sottolineare il il bel gesto del team Aspar che ha dato al team IntactGP un pezzo del loro airbox, per permettergli di sistemare la moto in tempo.

Quarta posizione per David Muñoz, protagonista di una caduta nell'ultimo giro lanciato della sessione. Quinto Alvaro Carpe, anche lui a terra mentre attaccava la pole position. Chiude la Top10 della griglia di partenza, Ángel Piqueras che domani scatterà davanti a José Antonio Rueda. Lo spagnolo del team KTM Ajo, non è riuscito a mettere a segno un ultimo time attack, a causa di una bandiera gialla negli ultimi secondi della sessione.

La pioggia ferma gli italiani

É stato un sabato amaro per gli italiani. I piloti del tricolore non sono riusciti a qualificarsi per il Q2 e domani saranno chiamati alla rimonta, in una gara che si prospetta asciutta. Nicola Carraro ha sfiorato la qualificazione per soli 15 millesimi e domani partirà dalla diciannovesima posizione, alle sue spalle Leonardo Abruzzo. Ventiduesimo Riccardo Rossi, seguito da Stefano Nepa e Dennis Foggia.

Sono state tante le cadute nella sessione di qualifiche di Moto3 su una pista più bagnata rispetto alla sessione del mattino. Lenoxx Phommara, chiamato a sostituire Luca Lunetta, è caduto nelle prima battute della sessione e domani partirà dall'ultima casella in griglia.

Moto3 | GP Germania: i risultati delle qualifiche

Credits: MotoGP

Giulia Pea