MotoGP | GP San Marino: le info e gli orari per l’appuntamento a Misano

La MotoGP torna in Italia in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, in uno degli appuntamenti più attesi di tutto il calendario. Sulla pista di Misano sarà possibile vedere un cambiamento nella classifica?

Marc Márquez senza match point, ma con la vittoria in pugno

Dopo il round di Catalogna il leader della classifica mondiale Marc Márquez ha visto sfumare la possibilità di vincere il titolo già a Misano, vista la vittoria del fratello Álex Márquez. Con il mondiale rimandato almeno di una gara, il #93 non ha però nessuna intenzione di lasciare spazio agli avversari neanche in questa occasione. Vincitore di uno dei due appuntamenti riminesi del 2024, lo spagnolo di casa Ducati Lenovo ha tutte le intenzioni di replicare il risultato anche quest’anno, arrivando da una striscia inarrestabile di podi e vittorie. Il rivale più probabile sarà ancora una volta il fratello Álex, che ha ritrovato lo spolvero con la vittoria a Montmelò e che ora punta a rendere la vita difficile a Marc ancora una volta. Chi invece ha tutto l’interesse a battagliare con i fratelli Márquez è la schiera di piloti italiani, che nel round di Misano hanno una delle migliori occasioni per poter tornare in vetta al podio. Primo tra tutti alla ricerca di riscatto è Pecco Bagnaia, che dopo un weekend disastroso - nonostante una rimonta in gara - in Catalogna, ora punta tutto sul Gran Premio di casa per poter tornare a fare esultare i propri tifosi. In gran ripresa c’è anche Enea Bastianini, vincitore qui nel 2024, che è reduce da un podio in Spagna e mira ad essere la prima punta del marchio KTM, spodestando di fatto Pedro Acosta. L’appuntamento riminese è speciale anche per il duo di piloti Aprilia e VR46, che vedono nella pista di Misano l’occasione per poter fare bene davanti al proprio pubblico. In particolare, questa potrebbe essere un’occasione ghiotta sia per Jorge Martín, bisognoso di risultati importanti, e per Marco Bezzecchi, che per diverse gare ha terminato sul podio. Più affaticati invece Franco Morbidelli - protagonista di una caduta in Catalogna - e Fabio Di Giannantonio, che porteranno i colori di Valentino Rossi davanti al pubblico affezionato.

Il layout del World Circuit Marco Simoncelli

Credits: MotoGP

- Lunghezza: 4,23km

- Curve: 16 (10 a destra e 6 a sinistra)

- Rettilineo più lungo: 530m

- Distanza gara Moto3: 20 giri (84,52km)

- Distanza gara Moto2: 22 giri (92,97km)

- Distanza Sprint MotoGP: 13 giri (54,9km)

- Distanza gara MotoGP: 27 giri (114,1km)

MotoGP | GP San Marino: gli orari del weekend

Tutte le sessioni del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini saranno visibili su Sky Sport MotoGP (ch. 208) e sulla piattaforma NowTV. In occasione della gara italiana sarà inoltre possibile vedere l’attività in pista in chiaro su TV8, dove verranno trasmesse tutte le sessioni di Qualifica, la Gara Sprint e le gare della domenica.

Ricordiamo inoltre che LiveGP.it seguirà e commenterà l’appuntamento riminese della MotoGP, sui suoi canali social e sul canale Youtube. Ecco di seguito tutti gli orari del weekend di Misano:

Giovedì 11 settembre

16:00 | Conferenza stampa MotoGP

Venerdì 12 settembre

8:30 | MotoE Free Practice

9:00 | Moto3 FP1

9:50 | Moto2 FP1

10:45 | MotoGP FP1

12:35 | MotoE Practice

13:15 | Moto3 Practice

14:05 | Moto2 Practice

15:00 | MotoGP Practice

16:20 | MotoE Qualifiche

Sabato 13 settembre

8:40 | Moto3 FP2

9:25 | Moto2 FP2

10:10 | MotoGP FP2

10:50 | MotoGP Qualifiche

12:15 | Gara 1 MotoE

12:50 | Moto3 Qualifiche

13:45 | Moto2 Qualifiche

15:00 | MotoGP Sprint

16:10 | Gara 2 MotoE

Domenica 14 settembre

9:40 | WUP MotoGP

11:00 | Gara Moto3

12:15 | Gara Moto2

14:00 | Gara MotoGP

Valentina Bossi

Leggi anche: MotoGP | Misano 2020: la prima conquista di Franco Morbidelli