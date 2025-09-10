MotoGP | GP San Marino: le info e gli orari per l’appuntamento a Misano
Dopo il round di Catalogna la MotoGP atterra a Misano, per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Ecco tutte le info utili per il weekend.
La MotoGP torna in Italia in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, in uno degli appuntamenti più attesi di tutto il calendario. Sulla pista di Misano sarà possibile vedere un cambiamento nella classifica?
Marc Márquez senza match point, ma con la vittoria in pugno
Dopo il round di Catalogna il leader della classifica mondiale Marc Márquez ha visto sfumare la possibilità di vincere il titolo già a Misano, vista la vittoria del fratello Álex Márquez. Con il mondiale rimandato almeno di una gara, il #93 non ha però nessuna intenzione di lasciare spazio agli avversari neanche in questa occasione. Vincitore di uno dei due appuntamenti riminesi del 2024, lo spagnolo di casa Ducati Lenovo ha tutte le intenzioni di replicare il risultato anche quest’anno, arrivando da una striscia inarrestabile di podi e vittorie. Il rivale più probabile sarà ancora una volta il fratello Álex, che ha ritrovato lo spolvero con la vittoria a Montmelò e che ora punta a rendere la vita difficile a Marc ancora una volta. Chi invece ha tutto l’interesse a battagliare con i fratelli Márquez è la schiera di piloti italiani, che nel round di Misano hanno una delle migliori occasioni per poter tornare in vetta al podio. Primo tra tutti alla ricerca di riscatto è Pecco Bagnaia, che dopo un weekend disastroso - nonostante una rimonta in gara - in Catalogna, ora punta tutto sul Gran Premio di casa per poter tornare a fare esultare i propri tifosi. In gran ripresa c’è anche Enea Bastianini, vincitore qui nel 2024, che è reduce da un podio in Spagna e mira ad essere la prima punta del marchio KTM, spodestando di fatto Pedro Acosta. L’appuntamento riminese è speciale anche per il duo di piloti Aprilia e VR46, che vedono nella pista di Misano l’occasione per poter fare bene davanti al proprio pubblico. In particolare, questa potrebbe essere un’occasione ghiotta sia per Jorge Martín, bisognoso di risultati importanti, e per Marco Bezzecchi, che per diverse gare ha terminato sul podio. Più affaticati invece Franco Morbidelli - protagonista di una caduta in Catalogna - e Fabio Di Giannantonio, che porteranno i colori di Valentino Rossi davanti al pubblico affezionato.
Il layout del World Circuit Marco Simoncelli
- Lunghezza: 4,23km
- Curve: 16 (10 a destra e 6 a sinistra)
- Rettilineo più lungo: 530m
- Distanza gara Moto3: 20 giri (84,52km)
- Distanza gara Moto2: 22 giri (92,97km)
- Distanza Sprint MotoGP: 13 giri (54,9km)
- Distanza gara MotoGP: 27 giri (114,1km)
MotoGP | GP San Marino: gli orari del weekend
Tutte le sessioni del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini saranno visibili su Sky Sport MotoGP (ch. 208) e sulla piattaforma NowTV. In occasione della gara italiana sarà inoltre possibile vedere l’attività in pista in chiaro su TV8, dove verranno trasmesse tutte le sessioni di Qualifica, la Gara Sprint e le gare della domenica.
Ricordiamo inoltre che LiveGP.it seguirà e commenterà l’appuntamento riminese della MotoGP, sui suoi canali social e sul canale Youtube. Ecco di seguito tutti gli orari del weekend di Misano:
Giovedì 11 settembre
16:00 | Conferenza stampa MotoGP
Venerdì 12 settembre
8:30 | MotoE Free Practice
9:00 | Moto3 FP1
9:50 | Moto2 FP1
10:45 | MotoGP FP1
12:35 | MotoE Practice
13:15 | Moto3 Practice
14:05 | Moto2 Practice
15:00 | MotoGP Practice
16:20 | MotoE Qualifiche
Sabato 13 settembre
8:40 | Moto3 FP2
9:25 | Moto2 FP2
10:10 | MotoGP FP2
10:50 | MotoGP Qualifiche
12:15 | Gara 1 MotoE
12:50 | Moto3 Qualifiche
13:45 | Moto2 Qualifiche
15:00 | MotoGP Sprint
16:10 | Gara 2 MotoE
Domenica 14 settembre
9:40 | WUP MotoGP
11:00 | Gara Moto3
12:15 | Gara Moto2
14:00 | Gara MotoGP
Valentina Bossi
Leggi anche: MotoGP | Misano 2020: la prima conquista di Franco Morbidelli