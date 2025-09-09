MotoGP | Misano 2020: la prima conquista di Franco Morbidelli

Nel calendario della MotoGP è il turno del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, gara di casa di molti piloti sulla griglia della Classe Regina. Su questa stessa pista nel 2020 si è visto il trionfo di Franco Morbidelli, che in quella occasione ha conquistato la sua prima vittoria in MotoGP.

Il primo trionfo arrivato nella gara di casa

La prima vittoria in Classe Regina non si scorda mai, ma se la prima vittoria arriva nella propria gara di casa tutto diventa più speciale. Ne sa qualcosa Franco Morbidelli, che nel 2020 - dopo due anni di MotoGP costellati di molte gare chiuse in zona punti, ma mai nessun podio - è riuscito a raggiungere il primo successo in carriera proprio nella gara di casa. Al Misano World Circuit Marco Simoncelli, infatti, il pilota italo-brasiliano ha stravolto la concorrenza e si è preso di forza la prima posizione, mettendo la sua firma su una gara che sembrerebbe quasi avere i contorni di una favola. Nell'anno del Motomondiale segnato dal Covid-19 Franco Morbidelli, dopo essersi preso il secondo posto in Qualifica alle spalle di Maverick Viñales, è stato capace di sfruttare al massimo l'occasione e di mettersi in testa al gruppo di piloti. Dopo aver superato il pilota spagnolo la faccenda si è ben presto conclusa, con Morbidelli che ha mantenuto la leadership della corsa dall'inizio alla fine, in una gara dominata. Questo successo ha inoltre marcato la prima vittoria in MotoGP del team Petronas Yamaha, in un tripudio di prime volte per tutte le parti in causa. Dopo questo traguardo, per Franco Morbidelli è arrivata anche la seconda vittoria nello stesso anno, in occasione del Gran Premio di Teruel, ma la prima vittoria ha sicuramente un sapore diverso. “Non mi immaginavo che vincere fosse così” ha confessato il pilota Yamaha, “Ho sempre sperato e sognato di vincere una gara in MotoGP, ma questo pensiero non mi ha mai ossessionato. Ho sempre guardato allo step successivo, un passo alla volta: questa domenica lo step successivo era vincere questa gara.”

Trionfo per l'Academy VR46 a Misano

L'appuntamento di Misano è speciale per tutti i piloti italiani presenti sulla griglia nelle diverse categorie, ed in particolare per i componenti dell'Academy di Valentino Rossi. Avendo come sede ufficiale Tavullia, infatti, i piloti portabandiera dell'effige VR46 utilizzano spesso la pista romagnola per allenarsi e i risultati si vedono una volta che si arriva in gara. Nel 2020, in particolare, la festa è stata fatta per diverse ragioni, oltre che per la vittoria di Franco Morbidelli. Alle spalle del numero #21 è infatti arrivato Pecco Bagnaia, reduce da due gare di stop a causa dell'infortunio a Brno e tornato col botto, salendo sul secondo gradino del podio. Ad accompagnare la doppietta di pilota ci ha pensato direttamente il “maestro” Valentino Rossi, che in gara si è preso la quarta piazza, dovendo cedere all'ultimo il terzo posto alla Suzuki di Joan Mir. Grande giornata anche per quanto riguarda la Moto2, con una doppietta del team SKY Racing Team VR46: a tagliare il traguardo in prima posizione è stato proprio Luca Marini, seguito a ruota dal compagno di squadra, nonché compagno di Ranch, Marco Bezzecchi.

