Moto2 | GP Indonesia, Gara: Moreira imprendibile a Mandalika, 2° Gonzalez

In Indonesia chi si porta a casa la vittoria in Moto2 è Diogo Moreira, che tiene dietro di sé Manuel Gonzalez in seconda posizione e Izan Guevara in terza, in una gara ricca di colpi di scena e di cadute.

Moreira si prende la vittoria a Mandalika, Gonzalez sul podio

Sulla pista affacciata sul mare di Mandalika è stato finalmente il momento della Moto2, con una gara che ancora una volta aveva tutte le carte in regola per poter essere cruciale per il campionato. Chi si è preso la vittoria in Indonesia è stato infatti Diogo Moreira: il pilota brasiliano ha mantenuto la calma e si è preso la testa della corsa, portando a casa la prima posizione. Il compito di non rendergli l’ha vita facile è stato affidato in un primo momento a Izan Guevara, che ha fin da subito marcato stretto la prima posizione, ma che nel finale non è riuscito a completare un sorpasso per la vittoria. Nonostante questo però, un posto sul podio è rimasto assicurato per il pilota spagnolo, che ha però dovuto cedere la seconda piazza a Manuel Gonzalez. Il numero #18 infatti si è ben presto infilato sul rivale, rilevandolo inevitabilmente alla terza posizione.

Ottima gara portata avanti anche da Barry Baltus, che al termine dei 22 giri previsti si è ritrovato in quinta piazza, portando con sé alle sue spalle Albert Arenas e Joe Roberts, che invece si sono presi il sesto e il settimo posto. Gran piazzamento all’interno della Top 10 anche per Ivan Ortolá, che sebbene abbia condotto una gara decisamente nella norma, è comunque riuscito a portare a casa punti grazie alla sua ottava posizione. Dietro di lui arrivano Collin Veijer, nono al traguardo, e Jake Dixon, che invece si è preso la decima piazzola in classifica. Chi apre il gruppetto di piloti che occupa le ultime posizioni della zona punti è Adrian Huertas con l’undicesimo posto, seguito da Darryn Binder col dodicesimo e da Senna Agius col tredicesimo piazzamento. Taglia il traguardo in quattordicesima posizione Ayumu Sasaki, seguito a ruota da Alonso Lopez in quindicesima.

Grande rimonta di Canet in mezzo a continue cadute

Se si parla di classifica mondiale, chi più di tutti ha dovuto faticare per difendere la propria posizione in classifica è stato oggi Aron Canet. Partendo dalla 21esima piazzola infatti, dopo un turno di Qualifica decisamente da dimenticare, il pilota spagnolo si è messo all’opera per recuperare quante più posizioni - e di conseguenza punti - possibili, iniziando la scalata della classifica. Missione compiuta per Canet, che al termine dei 22 giri previsti porta a casa il quarto posto e recupera così ben 17 posizioni. Nel portare a termine la scalata della classifica il numero #44 ha dovuto affrontare diverse insidie, tra cui le molte cadute che si sono verificate nel centro gruppo e che hanno in qualche modo “rallentato” la sua rimonta. I primi a cadere sono stati Marcus Ramirez, Tony Arbolino e Alex Escrig, protagonisti di una bandiera gialla nel quarto settore durante il primo giro. Insieme a loro, chi ha dovuto concludere la sua gara prematuramente è stato David Alonso: il pilota colombiano stava infatti lottando per le posizioni di testa quando ha perso il controllo della moto in curva 16 nel corso del sesto giro. Nella stessa situazione si è trovato anche Daniel Holgado: proprio durante la battaglia per il podio, il pilota spagnolo è scivolato a soli 7 giri dall’inizio della corsa. Nello stesso momento è caduto anche Celestino Vietti, in una scivolata apparentemente innocua, ma che ha costretto l’italiano a ritirare la moto pochi giri dopo.

Moto2 | GP Indonesia: i risultati della Gara

Credits: Mototiming

Valentina Bossi

