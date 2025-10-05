Moto3 | GP Indonesia, Gara: Rueda da sogno, Lunetta e Pini sul podio

É stato Josè Antonio Rueda a trionfare nel Gran Premio d'Indonesia di Moto3, laureandosi così campione del mondo. Sul podio insieme a lui, Luca Lunetta e Guido Pini.

Gara perfetta di Rueda: vittoria e mondiale

Gara capolavoro di Josè Antonio Rueda, che si laurea campione del mondo. Lo spagnolo di KTM, dopo una partenza complicata, ha dovuto rimontare dalla quattordicesima posizione, costruendo una gara straordinaria. A cinque giri dalla fine, Rueda ha preso la testa della gara e ha provato a imporre il suo ritmo, ma ha dovuto fare i conti con Adrian Fernández e David Muñoz, entrambi determinati a conquistare un risultato di rilievo. Il finale, però, è stato tutt'altro che tranquillo: un incidente ha messo fuori dai giochi Muñoz e ha portato a una penalità per Fernández. Così, Josè Antonio Rueda ha conquistato la vittoria. Sul podio, insieme a lui, sono saliti Luca Lunetta, secondo, e Guido Pini, terzo.

Quarta posizione per Maximo Quiles, che ha dovuto scontare un long lap penalty. Alle sue spalle Jacob Roulstone e Adrian Fernández, sesto. Settima posizione per Angel Piqueras, che non è riuscito a tenere il ritmo di Rueda e ha dovuto anche scontare un long lap penalty. Il pilota MT Helmets dovrà ora difendere la seconda posizione nella classifica iridata dall'attacco di Maximo Quiles. Ottava posizione per Ryusei Yamanaka, seguito da un brillante Stefano Nepa e da Joel Kelso, che ha chiuso la Top 10. Undicesimo e dodicesimo Matteo Bertelle e Dennis Foggia.

Incidente Muñoz-Fernández, bandiera rossa nel finale

La gara è stata interrotta a due giri dal termine a causa di una bandiera rossa, per l'incidente di David Muñoz. Il pilota Intact GP è caduto a seguito di un contatto con Adrian Fernández: con un ingresso al limite, il pilota del team Leopard ha provocato la caduta di Muñoz. É stato poi necessario l'intervento dei medici per soccorrere Muñoz, rimasto a terra. Ad Adrian Fernández è stato poi assegnato un doppio long lap penalty, una penalità troppo lieve per l'azione di cui è stato protagonista.

Moto3 | GP Indonesia: i risultati della gara

Credits: MotoGP

Giulia Pea