F1 | GP Brasile, FP1: Norris primo, Verstappen in penalità

Il weekend di gara di Interlagos comincia con la McLaren di Lando Norris a condurre il gruppo. Le FP1 del GP Brasile di Formula 1 hanno visto una classifica a forti tinte britanniche con George Russell (Mercedes) e Oliver Bearman (Haas) a firmare insieme a Norris una tripletta UK nell’unica sessione di prove libere tenutasi a San Paolo, anche se la notizia principale è arrivata fuori dalla pista.

Cinque posizioni per Verstappen, Norris detta il passo

L’atteso comunicato è arrivato verso le ore 16 italiane: la Red Bull ha montato il sesto motore endotermico sulla monoposto di Max Verstappen e, di conseguenza, l’olandese pagherà una penalità di 5 posizioni in griglia per la gara di domenica a Interlagos. Il pilota della scuderia di Milton Keynes, nonostante il 15° tempo finale, ha fatto comunque vedere di essere già a suo agio sia con le gomme medie che nell’ultimo tentativo con le morbide dove aveva fatto segnare dei buoni intertempi nel primo e secondo settore prima di tornare ai box.

Senza dubbio, si presenta una opportunità d’oro per Lando Norris, che con un tempo di 1:10.610 firmato nella simulazione qualifica ha segnato il giro più veloce di questa FP1. Il pilota McLaren ha preceduto di rispettivamente 181 e 195 millesimi i connazionali George Russell e Oliver Bearman, con quest’ultimo che tornerà in pista nella Sprint Qualifying come sostituto di un influenzato Kevin Magnussen. L’altra monoposto arancio papaya di Oscar Piastri è in quarta posizione a 340 millesimi da quella del suo compagno di squadra, seguita dalla Williams di Alexander Albon che chiude una top 5 inedita.

Ferrari in ritardo rispetto alla McLaren

Per la Ferrari invece è stato un inizio di weekend in sordina, con Charles Leclerc e Carlos Sainz che hanno firmato il sesto e settimo tempo, lontani quasi mezzo secondo dal miglior riferimento di Norris. Dietro a loro troviamo Nico Hulkenberg con la Haas in ottava posizione seguito da Fernando Alonso (Aston Martin) e da Pierre Gasly (Alpine) che completano la top 10 davanti alle due VISA RB di Liam Lawson e Yuki Tsunoda (che però non hanno girato con la Soft). Gomma media anche per Lewis Hamilton (Mercedes) che si assesta in 16a posizione mentre Sérgio Perez chiude 19°.

Ovviamente sono tempi e dati che lasciano il tempo che trovano visto che si tratta della FP1, ma che col format Sprint possono già indirizzare il resto del weekend per i team e i rispettivi piloti. L’appuntamento si sposta dunque alla Sprint Qualifying in programma stasera dalle ore 19:30 italiane.

Classifica FP1 GP Brasile

