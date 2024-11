F1 | GP Brasile: Magnussen sta male, Bearman al suo posto nel venerdì e nella Sprint

Oliver Bearman sostituisce Kevin Magnussen al volante della Haas nella giornata di venerdì del GP di San Paolo, in Brasile. Il pilota danese ha infatti accusato problemi di salute non meglio specificati, che hanno portato il team statunitense alla decisione di usare il proprio pilota di riserva quantomeno nella giornata odierna.

Ancora Bearman al posto di Magnussen

Il pilota britannico aveva già sostituito Magnussen nel GP dell'Azerbaigian, quando questi era stato squalificato per aver raggiunto il massimo possibile dei punti di penalità sulla sua Superlicenza, 12: in quella circostanza Bearman aveva ottenuto un ottimo decimo posto. Il britannico aveva debuttato in Formula 1 ad inizio anno con la Ferrari nel GP dell'Arabia Saudita in sostituzione di Carlos Sainz, colpito da appendicite, chiudendo anche qui con un'ottima settima posizione. L'inglese, che quest'anno corre in Formula 2 con Prema, è già stato confermato come pilota titolare per la prossima stagione in Haas, al fianco di Esteban Ocon.

I problemi di salute di Magnussen non sono stati specificati dalla squadra. Il team ha anche fatto sapere che, al momento, Bearman sostituirà il pilota danese solo nella giornata di oggi, per l'unica sessione di prove libere e per le Sprint Qualifying, lasciando quindi aperta la possibilità che possa disputare il Gran Premio di domenica. Da regolamento per disputare una gara è necessario disputare almeno una sessione di prove o di qualifica prima di questa: è quindi certo che Magnussen non potrà correre la Sprint Race, con la Haas che dovrà decidere se schierare Bearman, mentre potrebbe ancora disputare il Gran Premio. Qualora dovesse però dare forfait anche domani nelle qualifiche della gara vera e propria, sarà costretto a saltare anche il GP. In ogni caso, seguiranno ulteriori aggiornamenti da parte della squadra.

Il comunicato della squadra

Alfredo Cirelli