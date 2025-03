IMSA | BMW in pole a Sebring, svelato il calendario 2026

Due qualifiche e due pole position per BMW nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Dries Vanthoor festeggia in vista della 12h Sebring di domani ottenendo per 25 millesimi la prima piazza nei confronti dell'Acura #60 Meyer Shank Racing di Tom Blomqvist.

IMSA 12h Sebring BMW x2 con Vanthoor

Il forte pilota belga replica quanto fatto a Daytona imponendosi con merito sull'ex campione della serie di Acura. La coppia partirà davanti alle due Porsche 963 ufficiali, rispettivamente in azione quest'oggi con Felipe Nasr #7 e Mathieu Jaminet #6.

La Posche 963 privata #5 Proton Competition di Neel Jani ha ottenuto la quinta casella dello schieramento precedendo l'Acura #93 di Renger van der Zande e la Cadillac V-Series.R #40 Wayne Taylor Racing di Louis Delétraz.

Attardata la BMW #25, protagonista di un testacoda con Sheldon van der Linde all'uscita di curva 2. Problemi anche per la Cadillac #31 Whelen Engineering, in difficoltà appena uscita dalla pit road in seguito ad una noia meccanica.

Da segnalare il debutto di Aston Martin con la propria Hypercar. Il prototipo britannico che ha debuttato in occasione della 1812km del FIA World Endurance Championship due settimane fa ha chiuso con l'ultimo tempo in GTP alle spalle della Lamborghini SC63 #63.

Ferrari regna in GTD

Ferrari monopolizza la scena in GTD PRO ed in GTD. Albert Costa si è imposto nella prima classe citata con DragonSpeed, il #81 dello schieramento ha battuto la Porsche 992 GT3-R #77 AO Racing del campione in carica Laurin Heinrich.

Alessandro Pier Guidi, invece, ha fatto la differenza in GTD imponendosi sulla Mercedes AMG GT3 EVO #32 Korthoff Competition Motors di Kenton Koch.

Menzione finale per la classe LMP2 con Steven Thomas e TDS Racing in cima alla graduatoria assoluta. Il veterano americano ha battuto AO Racing #99 e l'Oreca 07 Gibson #2 targata United Autosports.

IMSA: confermato il calendario 2026

Nel frattempo, in quel di Sebring, IMSA ha annunciato come accaduto nel 2025 il calendario per la prossima stagione agonistica. Restano 11 le prove in programma, la novità più importante riguarda l'ingresso nella Michelin Endurance Cup di Road America al posto di Indianapolis.

Il noto tracciato di Elkhart Lake ospiterà ad agosto una competizione da sei ore, mentre il catino di Speedway accoglierà a settembre il penultimo atto del campionato sulla distanza delle 2h e 40 minuti.

La Michelin Endurance Cup contemplerà ancora una volta la 6h del Glen, la Rolex 24 at Daytona, la 12h Sebring e la Motul Petit Le Mans, rispettivamente sesta, prima, seconda ed ultima tappa dell'IMSA WTSC 2025.

Credits: Courtesy to IMSA

Confermati i round da 1h e 40 minuti di Long Beach e di Detroit, mentre le altre tappe da 2h e 40 oltre ad Indianapolis si terranno a Laguna Seca ed al Canadian Tire Motorsport Park (CTMP).

Le GTP, la classe regina, non parteciperà come accaduto negli ultimi due anni alla trasferta canadese di Mosport (CTMP) oltre alla tradizionale manifestazione riservata alle GT presso il VIRginia International Raceway, altro round da 2h e 40 con GTD PRO e GTD protagoniste.

IMSA è il primo ente a confermare i piani per il 2026, rispetto al 2024 è stata anticipata di una settimana la corsa di Laguna Seca al fine di evitare ogni ipotetica concomitanza con la 6h di Spa-Francorchamps valida per il FIA World Endurance Championship.

Purtroppo, invece, l'evento di Watkins Glen si colloca nel fine settimana in cui solitamente si disputa la 24h di Spa del GT World Challenge Europe Powered by AWS. Quest'anno IMSA ha anticipato per la stessa ragione la propria corsa nello Stato di New York per non scontrarsi con la maratona belga, purtroppo vi sarà però uno scomodo ‘clash’ con la 24h del Nurburgring.

Calendario 2026 IMSA WTSC

Rolex 24 at Daytona – 21/25 gennaio (Michelin Endurance Cup) Sebring 12h – 18/21 marzo (Michelin Endurance Cup) Long Beach – 17/18 aprile GTP/GTD Laguna Seca – 1/3 maggio GTP/GTD PRO/GTD Detroit – 28-30 maggio GTP/GTD PRO Watkins Glen 6h – 25/28 giugno (Michelin Endurance Cup) CTMP – 10/12 luglio LMP2/GTD PRO/GTD Road America 6h – 30 luglio/2 agosto (Michelin Endurance Cup) VIR – 21/23 agosto GTD PRO/GTD Indianapolis – 18/20 settembre –GTP/LMP2/GTD PRO/GTD Motul Petit Le Mans – 30 settembre/3 ottobre (Michelin Endurance Cup)

Luca Pellegrini