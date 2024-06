Formula E | Portland E-Prix, gara 1: vince Da Costa, le Jaguar buttano via una doppietta

E' Antonio Felix Da Costa a conquistare gara 1 del Portland E-Prix di Formula E. Il pilota portoghese della Porsche ha ottenuto la sua terza vittoria stagionale, la dodicesima in carriera. Chiudono con lui sul podio Robin Frijns, su Envision, e Jean-Eric Vergne, su DS-Penske.

Da Costa ha tagliato il traguardo in seconda posizione, dietro Mitch Evans: il pilota della Jaguar è stato però penalizzato di 5 secondi per un contatto con Jake Hughes, scivolando in ottava posizione. Peggio è andata a Nick Cassidy: primo fino al penultimo giro, il neozelandese è finito in testacoda da solo, chiudendo solo 19esimo. Cassidy spreca così una grandissima occasione per chiudere quasi definitivamente il mondiale, e anche se il vantaggio sul primo degli inseguitori (Pascal Wehrlein, decimo) resta comunque di 24 punti: ora il match point viene spostato al prossimo appuntamento di Londra.

Cos'è successo a Portland in Formula E

Per Da Costa è la seconda vittoria consecutiva dopo quella di Shanghai, e la terza in stagione (quarta, se contiamo quella di Misano tolta per una squalifica). Tutti questi successi sono arrivati in gare di stampo “ciclistico”, con il portoghese che si conferma uno specialista di questo tipo di situazioni caotiche e votate al risparmio di energia.

Chi esce insoddisfatto da questa gara 1 di Portland è certamente la Jaguar, che aveva le potenzialità per conquistare una doppietta e per chiudere quasi del tutto il Mondiale piloti, ma che spreca tutto per errori banali. Se il testacoda di Cassidy è stato un errore quasi da dilettante (era primo in gestione), il contatto con Hughes che ha portato alla penalizzazione di Evans è stato forse valutato troppo severamente. Lo stesso Da Costa, nell'intervista post gara, ha ammesso come in realtà fosse Evans a meritare la vittoria. Non è escluso che la Jaguar faccia appello.

Secondo è Robin Frijns, che torna sul podio con la Envision per la prima volta da gara 2 a Diriyah. Terzo è Jean-Eric Vergne, che si conferma sempre estremamente competitivo, nonostante una vettura non all'altezza delle rivali Jaguar e Porsche. In quarta e in quinta posizione c'è un ottimo tandem svizzero, con Edoardo Mortara (Mahindra) che precede Nico Muller (ABT Cupra). Chiudono la zona punti Jake Dennis (Andretti), Sam Bird (McLaren), il già citato Evans (che può comunque consolarsi con i punti bonus della pole e del giro veloce), Stoffel Vandoorne (DS-Penske) e Pascal Wehrlein (Porsche). Il decimo posto di Wehrlein rappresenta un clamoroso autogol per lui, poiché il tedesco non è stato in grado di sfruttare lo zero di Cassidy, guadagnandogli solo un punticino.

Le classifiche del'E-Prix di Portland di Formula E

La classifica di gara 1 dell'E-Prix di Portland di Formula E. © Alkamelsystems.com

Classifica FIA Formula E: Cassidy 167, Wehrlein 143, Evans 140, Rowland 131, Dennis 121.

L'appuntamento è per domani con gara 2: le qualifiche scatteranno alle ore 18.40 italiane, mentre la gara sarà alle 23:00.

Alfredo Cirelli