F. Regional ME | Dubai, gara 1: Ugochukwu imprendibile, Badoer ancora a podio

Una vittoria importantissima quella ottenuta oggi da Ugo Ugochukwu. L’americano ha regolato tutti i rivali nella prima gara del weekend della F. Regional Middle East a Dubai, andando a prendersi il primo posto in partenza e non mollandolo più fino alla fine. Altro podio importante anche per Brando Badoer, che ha chiuso in seconda piazza davanti al leader del campionato Evan Giltaire.

Super partenza per Ugochukwu

La gara del sabato di Dubai si è praticamente decisa in partenza, con lo stacco di Ugo Ugochukwu che ha letteralmente bruciato i piloti in prima fila davanti a lui. Scattato terzo, il pilota americano di R-Ace GP è stato velocissimo a reagire allo spegnimento dei semafori, andando a superare Badoer e soprattutto un non perfetto Evan Giltaire, che scattava dalla pole position. Una volta davanti a tutti, Ugochukwu non ha esitato a imporre il proprio ritmo, imprendibile per tutti, andando anche a mettere più di due secondi tra sé e l’italiano.

La Safety Car uscita per rimuovere la vettura incidentata di Everett Stack non ha cambiato le cose per Ugochukwu, che al restart ha ristabilito subito un margine importante tenuto fino alla seconda neutralizzazione e alla conseguente bandiera rossa. La prima situazione di Safety ha sicuramente aiutato Brando Badoer, che sembrava in quella fase patire il ritorno di Giltaire alle sue spalle, più veloce in quel frangente. Alla fine, però, il francese si è dovuto accontentare di un terzo posto che comunque lo mantiene davanti a tutti nella classifica assoluta, dopo le ottime prestazioni mostrate a Yas Marina.

Gara sottotono per Slater

Chi ha un po’ deluso le aspettative è stato Freddie Slater, solo settimo alla bandiera a scacchi. L’inglese non ha trovato il ritmo in nessun momento della gara, andando a subire anche diversi attacchi. A Dubai, ai piedi del podio ha chiuso il primo pilota Sainteloc, Teophile Nael, con l’ultima neutralizzazione che probabilmente lo ha salvato dagli attacchi dell’idolo di casa Rashid Al Daheri, migliore tra i rookies.

Davanti a Slater ha chiuso anche Kanato Le, mentre Enzo Deligny si è dovuto accontentare dell’ottava piazza. Da sottolineare come la tanta sabbia portata in pista dal forte vento abbia condizionato la gara di molti tra i protagonisti. La top ten è stata chiusa da Taito Kato e Jin Nakamura. Gara 1, come detto, si è chiusa con alcuni minuti di anticipo, in seguito allo spettacolare contatto tra Rivera e Yamakoshi, con le due vetture finite a muro nel rettilineo principale, fortunatamente senza conseguenza alcuna per i piloti.

Complimenti dunque ad Ugo Ugochukwu; nella giornata di domani si disputeranno le gare 2 e 3 che completeranno il terzo appuntamento stagionale della F. Regional Middle East, l’unico in programma sull’asfalto del Dubai Autodrome.

Nicola Saglia