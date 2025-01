FRMEC | Abu Dhabi, gare 2 e 3: super Badoer a Yas Marina, Giltaire leader

Una giornata fondamentale per la stagione della Formula Regional Middle East, con Brando Badoer che ha potuto festeggiare la sua prima vittoria. Importante anche il successo ottenuto da Giltaire nella terza manche, che gli ha permesso di portarsi in testa al campionato. Male Slater, costretto al ritiro in gara 3 e ad una quinta piazza nella prima manche di giornata.

Gara 2: Brando domina dalla pole position

La lotta per la prima posizione nella seconda manche della due giorni emiratina non è praticamente mai iniziata. Brando Badoer, infatti, ha guidato il gruppo dall’inizio alla fine, mostrando tutta la maturità e l’esperienza accumulate nel corso della passata stagione. Il pilota del team PHM Racing ha effettuato un ottimo start, chiudendo subito la porta ad un Teophile Nael non particolarmente brillante al momento dello spegnimento dei semafori. Il francese ha poi dovuto rispondere, nel corso del passaggio successivo, all’attacco dell’arrembante Jean Nakamura, che era riuscito nelle prime curve a mettere il musetto della sua R-Ace davanti a quello della Sainteloc blu e bianca #4.

Neanche la safety car mandata in pista in seguito all’incidente che ha visto Lorenzo Castillo uscire anzitempo dalla gara ha però aiutato Nael, che si è dovuto accontentare della seconda posizione alle spalle di Badoer. La terza piazza è invece andata a Jack Beeton, migliore dei rookie e autore di un grande sorpasso all’esterno su Ugo Ugochukwu, quarto sotto la bandiera a scacchi. Nel finale, l’americano ha patito un calo verticale delle prestazioni, così come il leader della classifica Freddie Slater, quinto dopo una strenua difesa sul team mate Seeworuthun. Da sottolineare la prestazione di Al Daheri (quinto) e la bella lotta per la chiusura di top ten tra Nakamura, Le, Carrasquedo e Deligny.

Gara 3: Ugochukwu spreca, Giltaire prende la leadership

Dopo non essere nemmeno partito in gara 2 a causa di un problema alla frizione, Evan Giltaire si è ripreso con gli interessi nella terza manche, quella che ha chiuso il secondo round a Yas Marina. Il francese, infatti, grazie alla pole conquistata in mattinata e alla prima posizione finale si è portato in testa alla classifica generale, approfittando anche dello “zero” segnato da Freddie Slater, colpito dal giapponese Kato in un tentativo di sorpasso sciagurato al termine del primo giro.

La vittoria, però, era indirizzata verso un incontenibile Ugo Ugochukwu; l’americano è partito bene saltando subito Brando Badoer e mettendosi nella coda del francese. All’undicesimo passaggio, Ugo ha effettuato un sorpasso capolavoro in percorrenza all’esterno di curva 1 (la 9 del layout F1). Sembrava tutto pronto per un successo targato R-Ace, ma l’americano, quando mancavano un paio di passaggi, è arrivato lungo alla fine del breve rettifilo dei box del Circus, sbattendo contro le barriere. Le immagini, in realtà, non hanno chiarito se si sia trattato di un suo errore o di un problema tecnico; resta l’amaro in bocca per una grande occasione buttata al vento.

La seconda posizione è stata così ereditata da Badoer, mentre sul terzo gradino del podio è salito Enzo Deligny, davanti a Nael. Bella anche la lotta alle loro spalle, con Rivera ad ottenere il successo tra i rookies, davanti a Seewooruthun, Le e Carrasquedo.

Un campionato sempre più avvincente, dunque, quello che tra una decina di giorni tornerà ad accendere i motori a Dubai, con Evan Giltaire davanti a tutti in classifica grazie alle due gare vinte ad Abu Dhabi.

