Moto2 | GP Catalunya, Qualifiche: fulmine Holgado, Dixon e Veijer inseguono

Tempo di qualifiche anche per la Moto2 in quel di Montmelò. Sotto il sole catalano, a firmare la pole del GP di Catalunya è un super Daniel Holgado, che precede Jake Dixon e Collin Veijer, rispettivamente secondo e terzo in griglia. Solamente quindicesimo Celestino Vietti, caduto nel corso della sessione di qualifica; molto più arretrato Tony Arbolino, addirittura fuori dal Q2.

Super Holgado “brucia” Dixon e Veijer

A Montmel, al termine di una sessione intensa e combattuta, ad avere la meglio è un incredibile Daniel Holgado, che fa sua la pole position della Moto2 fermando il cronometro in 1:41.549. Il rookie spagnolo, dunque, scatterà dalla prima posizione dello schieramento; al suo fianco ci saranno Jake Dixon e Collin Veijer, rispettivamente secondo e terzo al termine del Q2 con i tempi di 1:41.629 e 1:41.738. Distacchi ridottissimi tra i primi, e non solo: ad aprire la seconda fila, infatti, troviamo Albert Arenas, quarto in 1:41.761, a soli 23 millesimi dal collega olandese. Quinta piazza per Barry Baltus (1:41.800), che precede Daniel Munoz, sesto in 1:41.807.

A seguire, in terza fila troviamo Filip Salac, autore del settimo crono in 1:41.837, Senna Agius, ottavo in 1:41.865, e Aron Canet, solamente nono in 1:41.871. Chiude la top ten Ayumu Sasaki, distante un solo millesimo da Canet, che scatterà così dalla decima posizione.

Lopez e Vietti sfortunati, Arbolino arretrato

Appena fuori dai dieci troviamo uno sfortunato Alonso Lopez, finito nella ghiaia nel finale del Q2 e, dunque, impossibilitato a tentare un ultimo time attack. Lo spagnolo sarà così costretto a rimontare dall'undicesima casella; al suo fianco ci sarà il connazionale e leader iridato Manuel Gonzalez, grande deluso della sessione, solamente dodicesimo in 1:42.026. Poco più indietro, in tredicesima piazza, troviamo un altro candidato al titolo, Diogo Moreira, anche lui chiamato alla rimonta dalla quinta fila.

Infine, da segnalare anche le prestazioni poco positive dei piloti italiani. Celestino Vietti, caduto a poco meno di 3 minuti dal finale, non riesce ad andare oltre il crono di 1:42.210 ed è quindicesimo. Sabato complicato anche per Tony Arbolino, che addirittura fallisce l'accesso al Q2, non andando oltre il tempo di 1:57.601, tempo che lo relega in ventiduesima posizione in griglia di partenza.

Moto2 | I tempi delle qualifiche e la griglia di partenza

Definita la griglia di partenza, i piloti della classe intermedia sono pronti a darsi battaglia a Montmelò. L'appuntamento con la Moto2, dunque, è per domani alle ore 12.15 per il quindicesimo round della stagione.

