Moto3 | GP Catalunya, Qualifiche: prima pole di Almansa, Rueda 7°

David Almansa conquista la prima pole position della sua carriera e scatterà dalla prima casella nel Gran Premio di Catalunya di Moto3. Completano la prima fila Joel Kelso e Ángel Piqueras, solo settimo José Antonio Rueda.

La prima pole position di David Almansa

David Almansa scatterà dalla pole position nel Gran Premio di Catalunya di Moto3. Lo spagnolo veloce in tutta la sessione, ha fatto segnare il giro più veloce in 1:46.877, conquistando la prima pole position della sua carriera. Di fianco a lui in prima fila, Joel Kelso e Ángel Piqueras. Apre la seconda fila David Muñoz. Quinta posizione per Ryusei Yamanaka. Il giapponese però è sotto investigazione per un impeding nel corso del Q1, potrebbe quindi arrivare una penalità per la gara di domani. A chiudere la seconda fila è Adrian Fernández.

É solo settimo Josè Antonio Rueda che dovrà anche scontare un long lap penalty in gara. Buona qualifica di Guido Pini, ottavo, davanti ad Alvaro Carpe e a Maximo Quiles. Reduce da due cadute nel corso del weekend, Quiles non è riuscito ad essere incisivo e domani sarà chiamato alla rimonta.

Lunetta 14°, Nepa in difficoltà

Buon rientro di Luca Lunetta dopo l'infortunio. L'italiano ha chiuso in quattordicesima posizione, arretrato rispetto alle posizioni di testa, ma può comunque essere considerata una buona sessione dopo il grave infortunio subito. Davanti a lui Dennis Foggia, tredicesimo, preceduto da Taiyo Furusato e Jacob Roulstone. Qualifica anonima per Valentin Perrone che, dopo aver mostrato un buon ritmo nelle prove libere, non è stato altrettanto efficace sul giro secco. L'argentino scatterà dalla quindicesima casella. Sedicesimo Riccardo Rossi.

Sessione complicata per Scott Ogden, che domani scatterà dall'ultima casella della griglia di partenza. Il britannico ha mostrato una buona velocità, ma tra impeding e track limits non è riuscito a mettere insieme un giro. Continua il periodo nero di Stefano Nepa, solo ventitreesimo. Fuori dal Q2 anche Nicola Carraro che domani partirà dalla ventunesima posizione.

Moto3 | GP Catalunya: i risultati delle qualifiche

Credits: MotoGP

Giulia Pea