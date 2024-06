F1 | GP Spagna, FP1: Norris svetta davanti a Verstappen

E' subito duello McLaren-Red Bull nelle prime prove libere del GP Spagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. O forse, sarebbe meglio dire Norris-Verstappen: i due hanno infatti chiuso al comando le FP1 di Montmelò separati tra loro da appena 24 millesimi. La Ferrari, comunque, non resta a guardare: Sainz ha chiuso con il terzo tempo a poco più di tre decimi, mentre Leclerc ha vissuto una sessione più travagliata lamentando diversi problemi di assetto. Il tutto in attesa della seconda sessione prevista per le 17.

Norris parte con il piede giusto in Spagna

Lando Norris si conferma in grande spolvero nella sessione che ha aperto il weekend in Catalogna. Il britannico ha ribadito il proprio eccellente momento di forma, ottenendo la migliore prestazione assoluta in 1:14.228 e mettendosi per un soffio alle spalle il leader del Mondiale. La McLaren è apparsa una monoposto ben bilanciata e perfettamente a proprio agio sui curvoni del tracciato di Montmelò, promettendo di recitare un ruolo da protagonista per il resto del fine settimana. Un ruolo al quale punta ovviamente anche lo stesso Max Verstappen, il quale si è piazzato immediatamente alle spalle di Norris dapprima ottenendo il best lap personale con gomma Soft per poi passare alla Hard ed effettuare la simulazione del passo gara.

Novità per la Ferrari

La Ferrari sembra ancora tutta da decifrare nel circuito che sorge alle porte di Barcellona. Il Cavallino ha presentato un nuovo pacchetto aerodinamico che punta a ridurre ulteriormente il gap dalla concorrenza: piccoli aggiornamenti che sembrano aver soddisfatto Carlos Sainz, il quale ha ottenuto il terzo tempo con gomma media, accusando un gap di oltre tre decimi dalla vetta. Il feeling non è invece stato immediato per Leclerc, il quale si è lamentato molto della propria vettura nella prima parte della sessione, concludendo con l'undicesimo tempo ad oltre 1" dopo aver effettuato un cambio di set-up. Sulla vettura dello spagnolo è stata montata la terza Power Unit della stagione, mentre Leclerc ha utilizzato la quarta MGU-H.

Alonso causa una bandiera rossa

Non è lontana nemmeno la Mercedes, quarta con Russell (ad un soffio da Sainz) e settima con Hamilton, con entrambi i piloti che hanno ottenuto anch'essi la migliore prestazione con gomme media ma al volante di una W15 in costante crescita. All'interno della top ten anche la seconda McLaren di Oscar Piastri (sesto), mentre Fernando Alonso ha chiuso nono dopo aver causato una breve interruzione con bandiera rossa per aver perso una parte di ala in seguito al passaggio su un cordolo. Esteban Ocon ha “celebrato” la notizia di giornata (ovvero l'ufficialità del ritorno di Flavio Briatore in Alpine) con il nono tempo, mentre la Williams ha chiuso decima con Albon. Da segnalare anche la presenza al volante delle FP1 di Oliver Bearman con la Haas, il quale ha preso il posto del titolare Hulkenberg girando su tempi vicini a quelli di Magnussen.

Marco Privitera