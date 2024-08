CIV | Grandi novità dal 2025: Sportbike, Cremona e una terza manche

Nel mezzo della Racing Night Dunlop CIV 2024, trapelano le prime importanti novità per quanto riguarda la stagione 2025. Una nuova categoria calcherà il palcoscenico tricolore, così come un nuovo circuito ed un importante cambio nel format del weekend.

Addio SS300, benvenuta Sportbike

La novità più importante in ottica 2025 è un cambiamento già in atto nel Bennetts British Superbike, campionato da sempre precursore dei futuri regolamenti mondiali. In vista del debutto della Sportbike come nuova entry class nel paddock WorldSBK nel 2026, il Campionato Italiano Velocità è pronto a fare questo passo già nella prossima stagione sportiva. La nuova categoria sarà riservata alle bicilindriche di 650cc, andando così a sostituire la Supersport 300. Attuando questo cambiamento un anno prima rispetto al mondiale, il CIV potrà lanciare talenti verso il palcoscenico più importante.

Cremona debutta nel CIV

A vent'anni dall'entrata di Monza nel calendario del CIV, un nuovo tracciato entra a far parte del campionato italiano. Si tratta del Cremona Circuit: il tracciato lombardo debutterà a livello mondiale nel prossimo mese di Settembre. Quello nel cremonese sarà il secondo round italiano del WorldSBK. Sulla cresta dell'onda, il Cremona Circuit sarà presente anche nel calendario del CIV 2025. Con ogni probabilità il round lombardo andrà a sostituire una delle due “doppie” di Mugello o Misano. Tra le due sembra più probabile che salti la prima, dato che il tracciato intitolato a Marco Simoncelli è sede della Racing Night, evento clou della stagione. I round dovrebbero comunque rimanere sei per la prossima stagione.

Arriva una terza manche a rotazione

Una terza novità di grande spessore nel CIV 2025 è l'introduzione di una terza manche per le cinque classi presenti (Superbike, Supersport, Sportbike, Moto3 e PreMoto3, ndr). Verranno tolti i warm-up della Domenica mattina, lasciando così spazio ad una terza manche che verrà disputata a rotazione tra le varie classi. Dai sei round previsti la Racing Night sarà esente da questa rotazione. Inoltre, solo per Superbike e Supersport, verrà introdotto il “flag-to-flag” per quanto riguarda le gare con condizioni di pista miste.

Da Misano - Valentino Aggio

