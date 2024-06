WorldSBK | Misano, FP2: doppietta Bulega-Bautista, 4° Iannone

Dopo l'ultima ad Assen, il WorldSBK è tornata in pista in questo venerdì con le due sessione di prove libere. Durante la seconda sessione in pista ha visto davanti a tutti il pilota di casa Nicolò Bulega che segna il crono di 1.33:511. Doppietta del team Ducati Aruba.it, che vede un Bautista competitivo che si piazza subito dietro al compagno di squadra.

FP2 dal dominio tricolore: Bulega-Ducati in testa

Un dominio incontrastato quello di Nicolò Bulega in questa FP2. Tra i più veloci già dalla sessione della mattinata, il campione del Mondo WorldSSP si è imposto fin dai primi minuti della sessione pomeridiana, mantenendo la testa per tutta la durata del turno. Sul circuito di Misano, il pilota del team Ducati ha registrato il miglior tempo con 1:33.511, dando oltre quattro decimi al resto della concorrenza.

Al secondo posto si è piazzato il campione del mondo Álvaro Bautista (Ducati) con un distacco di 402 millesimi dal suo compagno di box. Il pilota spagnolo ha migliorato il suo best time durante queste FP2, ma non abbastanza per superare Bulega in classifica. È noto però il metodo di lavoro del pilota spagnolo: solitamente, il #1 è sempre in sordina nel corso del venerdì, lavorando molto sul passo gara così come fatto oggi. Bautista rimane uno dei favoriti per le vittorie di manche tra domani e domenica. A sorpresa in terza piazza c'è un ottimo Remy Gardner (Yamaha) a 410 millesimi. L'australiano si conferma come miglior Yamaha come nel weekend di Assen, nel quale l'ex iridato Moto2 ha conquistato il primo podio di carriera nel WorldSBK.

Bene Iannone, Razgatlioglu a terra

Si conferma veloce in questo venerdì Andrea Iannone, in quarta posizione a 449 millesimi. Il pilota GoEleven è attualmente al centro di molte voci di mercato tra questo paddock e quello MotoGP, ma ciò non distrae il pilota di Vasto, apparso leggermente in difficoltà nei test che hanno preceduto il round emiliano. Dopo il divario creato nelle FP1 della mattinata, Toprak Razgatlioglu si accontenta di un quinto posto a 710 millesimi dal leader. Una caduta durante il turno non gli ha permesso di poter migliorare il suo tempo. Sorprendentemente, anche rivedendo le prestazioni dei round passato, la Honda riesce finalmente ad affacciarsi nella top ten. Iker Lecuona segna un sesto tempo a 711 millesimi dalla Ducati di Nicolò Bulega. Nonostante la prestazione incoraggiante, si vedono ad occhio nudo le difficoltà della CBR: la moto, guidata abilmente dallo spagnolo, appare ancora molto scorbutica. Difficile pensare come Lecuona possa portare a casa un buon risultato in una gara che prevede circa 20 giri.

Settima e ottava posizione per i fratelli Lowes, con Alex a precedere Sam. Il primo, attualmente pilota Kawasaki, ha rinnovato il proprio contratto, passando così dal 2025 in Bimota. Dominique Aegerter è 9°, con il team GRT che vince la sfida interna con la squadra ufficiale. A chiudere la top 10 è Michael Ruben Rinaldi, il quale sta risalendo dopo un inizio di stagione veramente complicato. Andrea Locatelli e il rientrante Danilo Petrucci seguono da vicino il pilota Motocorsa, con Jonathan Rea che rimane al 13° posto dopo un turno in mattinata di certo non esaltante. Axel Bassani chiude 16° dopo delle FP1 promettenti, mentre è 18° Michele Pirro.

WorldSBK | Misano: i risultati delle FP2

Credits: WorldSBK Website

Claudia Barchiesi

Leggi anche: WorldSBK | Misano, FP1: Razgatlıoğlu precede Alex Lowes e Bulega