WorldSBK | Misano, FP1: Razgatlıoğlu precede Alex Lowes e Bulega

Quasi un mese dopo il Round di Assen la WorldSBK torna in pista e lo fa con la prima sessione di prove libere a Misano che ha visto davanti a tutti il turco Toprak Razgatlioglu che in 1:33.448 fa segnare la miglior prestazione assoluta con una guida semplicemente meravigliosa e mette alle spalle la Kawasaki di Alex Lowes, la Ducati di Nicolò Bulega e Axel Bassani, finalmente molto competitivo con ZX. Quinto Iannone, davanti al campione del mondo Bautista, a Van Der Mark e Rea. In top 10 anche Pirro. Malissimo le Honda.

FP1 nel segno di Razgatlioglu

WorldSBK in pista a Misano con la FP1. In questo fine settimana ad aggiungersi alla griglia di partenza c'è anche il collaudatore Ducati Michele Pirro. Ritorna anche Danilo Petrucci, dopo l'infortunio e la storica sostituzione di Nicholas Spinelli, che ricordiamo in Gara 1 ad Assen (prima gara della carriera) ha clamorosamente trionfato. Prima della partenza della sessione arriva la notizia del rinnovo di contratto di Alex Lowes anche per il 2025 con la nuova Bimota Kawasaki Racing Team. Bimota, marchio storico (vincitore anche di gare con Davide Tardozzi tra gli altri) facente parte da qualche anno del gruppo di Akashi.

Su questa pista i ragazzi della WorldSBK hanno effettuato i test a Maggio, prove che hanno visto primeggiare con un tempo notevole di 1:32.557 l'alfiere BMW Toprak Razgatlioglu davanti alla Yamaha di Jonathan Rea e alla Ducati di Nicolo Bulega.

Inizia la sessione e, subito dopo il miglior tempo di Alex Lowes in 1:34,008 arriva la bandiera rossa a causa della perdita d'olio della Yamaha R1 del tedesco Philipp Oettl.

Si riparte dopo le operazioni di pulizia della pista e a fare la voce grossa è Toprak Razgatlioglu, il fenomenale turco fa segnare il tempo di 1:33,700. Il primo in assoluto a scendere sotto il muro di 1:34. Prestazione che il campione riesce ad abbassare svariate volte sino a 1:33.448, tempo che gli vale la prima posizione assoluta.

Ai 18 minuti dalla fine della prima sessione c'è la caduta di Michael Van der Mark alle curve del Rio, una scivolata innocua per l'olandese, sfortunatissimo, complici i tanti infortuni subiti.

Prove di passo gara per le due Ducati Aruba.it Racing di Alvaro Bautista e Nicolò Bulega nella prima parte di sessione. Serbatoio nuovo per la Ducati di Andrea Iannone. Tanto lavoro di test anche per Michele Pirro con la terza Ducati del team di Stefano Cecconi. Proprio il numero 51 al Carro finisce per terra ai 10 minuti dalla conclusione. Come sempre, il passo gara di Alvaro Bautista è veramente notevole, sicuramente potrebbe fare la voce grossa nelle corse lunghe.

Miglior tempo per Toprak Razgatlioglu, davanti ad Alex Lowes, Nicolo Bulega, Axel Bassani, Andrea Iannone, Alvaro Bautista, Michael Van der Mark, Jonathan Rea, Remy Gardner e Michele Pirro. Un po' in ombra la Yamaha con Andrea Locatelli che chiude in dodicesima posizione. Notte fonda invece per Honda con Iker Lecuona e Xavi Vierge nei bassifondi di classifica. Gli altri italiani: Petrucci è 14° davanti a Rinaldi, mentre chiude la classifica Adam Norrodin con la Honda di Midori Moriwaki.

WorldSBK | Misano: i risultati delle FP1

Credits: WorldSBK Website

Giacomo Da Rold