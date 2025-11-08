Moto2 | GP Portogallo, Qualifiche: settebello di Moreira, González solo 8°

Altro colpo nel mondiale Moto2: all'ultimo tentativo disponibile il neo-leader di classifica Diogo Moreira ha centrato la settima pole position della sua stagione davanti a Jake Dixon e Collin Veijer. Sfortunato Manuel González, solamente in 8ª posizione per la gara di domani.

Moreira piazza un altro colpo: domani potrebbe essere campione

Ha preso la testa del campionato a Sepang Diogo Moreira, che ha saputo sfruttare al meglio lo “zero” di Manuel González. Il pilota brasiliano, che correrà le ultime due gare nella categoria prima di passare in MotoGP con LCR Honda, ha centrato la settima pole position di un 2025 da favola grazie ad un ultimo settore impressionante. Il verde-oro ha compiuto un vero e proprio capolavoro nelle ultime complicate curve di Portimão per beffare di soli 17 millesimi Jake Dixon. Il pilota inglese di Marc VDS, che lascerà il paddock del Motomondiale per spostarsi nel WorldSBK con HRC nel 2026, è caduto nell'arco del secondo run. Il britannico ha così perso la possibilità di bissare quanto di buono fatto a Sepang, dove ha conquistato la vittoria. A chiudere la prima fila è il rookie Collin Veijer, in crescita costante nella seconda metà della stagione.

Canet aiuta (indirettamente) Moreira: González è 8°

Già fuori dalla lotta iridata, Arón Canet ha fatto un grosso favore a Moreira nella lotta iridata. Nell'ultimo tentativo il pilota Fantic Racing è scivolato alla curva 8, provocando l'esposizione della bandiera gialla. Questo ha cancellato il giro di Manuel González, che aveva completato il primo settore giusto pochi secondi prima con un vantaggio di oltre due decimi. Giro cancellato e solo 8ª posizione per lo spagnolo di IntactGP, mentre Canet è 5° dietro al compagno Barry Baltus e davanti ai connazionali Daniel Holgado e Daniel Muñoz. González è costretto alla rimonta domani: dovesse rimanere 8°, con la vittoria di Moreira, perderebbe il mondiale. Se, invece, Moreira dovesse fare 2°, allora il #18 dovrebbe concludere meglio di 13° per portare la lotta a Valencia. Top 10 chiusa da Celestino Vietti e David Alonso di Aspar, mentre è leggermente più deficitaria la performance di Tony Arbolino che è 15°. Ultima posizione ma in crescita Alessandro Morosi, wildcard italiana proveniente dall'Europeo Moto2 con la Kalex preparata da Racing Eagle.

Moto2 | GP Portogallo: i risultati delle Qualifiche

Valentino Aggio

