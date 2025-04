Moto3 | GP Qatar: il Sol Levante torna a splendere a Lusail

Si conclude il weekend del GP del Qatar con un doppio podio giapponese in Moto3. Secondo posto, dietro a Ángel Piqueras, per Taiyo Furusato che vede sfumare la vittoria per 9 millesimi. Chiude, invece, in terza posizione, il pilota del team MT Helmets - MSi, Ryusei Yamanaka.

Taiyo Furusato beffato sul traguardo

Il Gran Premio del Qatar ci ha regalato la solita gara di gruppo caotica della Moto3. Nel finale, però, il gruppo che lottava per la vittoria si è ristretto a pochi piloti, tra questi Taiyo Furusato. Il pilota giapponese aveva preso la testa della gara nel corso dell'ultimo giro, ma un piccolo errore gli è costato la vittoria. È un arrivo in volata a decidere il vincitore della gara: Ángel Piqueras. Un secondo posto un po' amaro, invece, per Furusato che vede sfumare la sua prima vittoria nella categoria, per soli 9 millesimi.

Al termine della gara Furusato ha dichiarato: “A dire la verità, posso essere felice di essere sul podio per la prima volta in questa stagione, ma ovviamente non sono contento di aver mancato la vittoria. È stato un buon weekend, nel quale ci siamo concentrati sul passo gara piuttosto che sul giro secco in qualifica. Nel complesso posso ritenermi soddisfatto della giornata di oggi”. Furusato sembra essere tornato al livello che ha già dimostrato di poter raggiungere nella scorsa annata, quando ha conquistato tre podi e altrettanti piazzamenti nella top 5. Allo stesso tempo è vero che il Lusail International Circuit ben si sposa con le sue caratteristiche: proprio in Qatar Furusato ha conquistato il suo primo podio lo scorso anno.

Ryusei Yamanaka conquista il secondo podio in carriera

Si è chiuso a Lusail un weekend positivo per Ryusei Yamanaka. Nella giornata di sabato ha conquistato la pole position e per la prima volta in carriera è scattato dalla prima casella in griglia. In gara, poi, ha dimostrato di avere il passo per rimanere con il gruppetto di testa, guidando anche in alcuni giri il gruppo. Il pilota giapponese, al suo sesto anno in Moto3, ha poi chiuso in terza posizione, portando a casa il suo secondo podio nella entry class. Il primo è arrivato nel 2024 al Mugello, proprio sulla pista dove nel 2021 Yamanaka ha perso il proprio compagno Jason Dupasquier in un terribile incidente occorso durante le qualifiche del Gran Premio d'Italia. Yamanaka in chiave futura ha sicuramente meno chance rispetto a Furusato, che ha dimostrato di avere degli sprazzi di talento maggiore oltre ad essere più giovane, ma è sicuramente una risorsa importante per il motociclismo giapponese che ha in Ai Ogura la figura principale.

Credits: MotoGP

Il pilota del team MT Helmets - MSI ha dichiarato: “Stavo lottando per la vittoria fino alla fine e spingevo veramente forte. Ho dato tutto, ma non era abbastanza perché alla fine ho commesso un piccolo errore. È stata una gara difficile, ma sono felice di aver conquistato il primo podio di quest'anno”.

Giulia Pea

Leggi anche: Moto3 | GP Qatar, Gara: Ángel Piqueras vince in volata su Furusato e Yamanaka