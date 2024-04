EWC | 24H Le Mans 2024, prima ora: duello SERT - YART, FCC a terra due volte

SPRINT, ALTRO CHE ENDURANCE

A giudicare da come guidano i piloti della SERT e della YART, sembra quasi che nessuno abbia avvertito i piloti che stanno correndo la 24H di Le Mans del Mondiale EWC. La prima ora è scivolata via a colpi di sorpassi tra Niccolò Canepa e Gregg Black, che hanno lasciato poi il posto a quelli tra Etienne Masson e Karel Hanika. Sarebbe stata della partita anche FCC TSR Honda, se non fosse stata sdraiata a terra prima da Joshua Hook e poi in maniera più grave da Mike Di Meglio. Al termine dei primi 60 minuti la CBR-RRR bianco-blu era ridotta decisamente male, e non è detto che sia in grado di ripartire a breve.

VILTAIS ALL’INSEGUIMENTO

Le temperature più elevate del previsto hanno lasciato poco da poter ottenere agli inseguitori, dato che i gommati Bridgestone hanno fatto la differenza. Dietro le Pirelli vanno discretamente bene, con Steven Odendaal che ha rilevato la Honda Viltais in terza piazza da Florian Alt. Quarta posizione per KM99 con De Puniet ai manubri, dopo una bella partenza di Jeremy Guarnoni. Chiude la top5 Sylvain Guintoli con un’opaca BMW, sesto Christian Gamarino in sella alla Kawasaki Trickstar.

STOCK: NATIONAL MOTOS PARTE MALE MA RECUPERA

Nella classe stock la partenza è stata sicuramente poco felice per National Motos, che ha perso svariate posizioni all’avvio. Il solido lavoro di Valentin Suchet ha però permesso di ritornare fino al comando della classifica delle STK, all’ottava posizione assoluta. Segue BMW Tecmas e Yamaha Sapeurs Pompiers, bellissima la prestazione di Wojcik (4 di classe e 12 secondi distante dalla #18) e quella di Samuele Cavalieri, lanciato con l’Aprilia #111 del team Aviobike by Nuova M2 al recupero in 5 posizione di classe. Prossimo aggiornamento alle ore 23:00.

Alex Dibisceglia

