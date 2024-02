F1 | Il tombino colpisce ancora: nuovo stop ai test in Bahrain

La “sagra dell'assurdo” ancora protagonista nel corso dei test di Formula 1 in Bahrain. Al centro dell'attenzione è infatti tornato l'ormai…celebre tombino di curva 11 che, dopo aver causato una lunga interruzione nella giornata di ieri, si è nuovamente staccato dopo il passaggio delle vetture, provocando anche oggi una bandiera rossa. Un vero e proprio paradosso in grado di condizionare il lavoro di team e piloti, specialmente considerando il pochissimo tempo a disposizione in vista del primo Gran Premio stagionale.

TOMBINO COLPITO DA PEREZ

Il tombino…colpisce ancora. Già, perché dopo la disavventura occorsa ieri alla Ferrari di Leclerc, stamattina è toccato alla Red Bull di Sergio Perez transitare nel punto incriminato, riproponendo a meno di 24 ore di distanza lo stesso scenario già visto ieri. Altra bandiera rossa e nuovo gruppone di addetti ai lavori all'opera, nel tentativo di ripristinare il guaio e rimandare in pista le vetture in condizioni di sicurezza.

I PRECEDENTI

Una vera e propria assurdità se si pensa agli attuali standard che dovrebbero caratterizzare un circuito di Formula 1, lungo il quale ogni singolo centimetro viene attentamente esaminato. Evidentemente le verifiche non sono state sufficienti prima dell'avvio di questi test, nonostante il tracciato di Sakhir ospiti ormai da molti anni competizioni di primissimo livello. Una situazione, per certi versi, “simile” a quella verificatasi lo scorso mese di Novembre nel week-end di gara a Las Vegas, quando un tombino divelto dalla Ferrari di Sainz provocò grossi danni alla vettura annullando, di fatto, la prima giornata del week-end di gara.

Il tombino nuovamente divelto nei pressi di curva 11

ANCORA UNA BRUTTA FIGURA PER LA F1

Come già avvenuto in tale occasione, è facile prevedere una minimizzazione del problema da parte di Liberty Media. Ma la cosa assume dei contorni ancora più grotteschi se si pensa alle sole tre giornate di test a disposizione delle varie scuderie, per prepararsi al primo evento stagionale in programma tra una settimana proprio in Bahrain. Senza contare la figuraccia rimediata a livello internazionale, con televisioni che pagano per…trasmettere per ore un gruppo di commissari intenti a saldare un tombino.

Ma nel “dorato mondo” firmato LM va sempre e comunque tutto bene: e chissà se anche questi episodi verranno inseriti nella nuova serie di ‘Drive To Survive’, la cui nuova stagione è in uscita proprio in queste ore. A ben guardare, si rimpiangono i “vecchi tempi” della cara Barcellona: dove al massimo il rischio era rappresentato dalla neve, non certo dai tombini impazziti.

Marco Privitera