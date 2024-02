F1 | Test Bahrain 2024, Day 3: la cronaca live

Si concludono quest'oggi con il day-3 i test in Bahrain per quanto riguarda il Mondiale F1 2024. Ultimi giri per tutti i protagonisti nel deserto di Manama, sessione più che mai importante in attesa della gara di settimana prossima.

Tanti i dati raccolti dai team nelle ultime due giornate, un lavoro meticoloso in attesa del primo atto della stagione agonistica. Red Bull mette paura a tutti, gli altri provano a rispondere prima della competizione che si terrà il prossimo Sabato 2 Marzo.