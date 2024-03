GTWC Europe | Prologo day-2: Mercedes e BMW condividono la vetta

Mercedes e BMW si dividono il bottino dopo il day-2 del Prologo del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS al Paul Ricard. I marchi tedeschi svettano nella graduatoria assoluta dopo una nuova lunga giornata d'azione.

1.52.000 è stato il giro veloce è stato siglato in mattinata dall'AMG GT3 #60 del 2 Seas Motorsport davanti a ROWE Racing BMW #998 e GetSpeed Mercedes #3, leader in Silver Cup.

Nel pomeriggio, invece, è arrivata la puntuale risposta dalla BMW M4 GT3 #32. L'auto del team WRT si è portata nuovamente in cima alla classifica, una sorta di replica dopo il dominio imposto nel day-1. Secondo posto nella sessione quattro per Winward Racing Mercedes #48, auto che ha preceduto CSA Racing Audi #111 (Gold) ed Haupt Racing Team Mercedes #77.

Ferrari all'assalto nell'Endurance Cup

Ferrari si prepara per dare battaglia nell'Endurance Cup del GTWC Europe con due vetture presenti in PRO. I piloti ufficiali Alessandro Pier Guidi, Davide Rigon ed Alessio Rovera sono attesi con la prima delle due 296 GT3 targate AF Corse - Francorchamps Motors #51. Interessante anche la squadra della gemella #71 con Thomas Neubauer iscritto in compagnia di Vincent Abril e David Vidales.

In attesa di scoprire i piloti per la Sprint Cup sicuramente avremo in pista nuovamente anche Andrea Bertolini. L'italiano parteciperà in Bronze Cup con Louis e Jef Machiels.

La Ferrari #51 presente nel day-2 del Prologo del GTWC Europe

Emil Frey Racing presente in Sprint Cup

DTM e GTWC Europe per Emil Frey Racing come confermato anche ieri da Domenico Schiattarella in occasione della 439ma puntata di ‘Circus’, il consueto appuntamento di LiveGP.it dedicato alle quattro ruote.

La squadra elvetica presenterà nel campionato SRO due 296 GT3 che correranno in PRO nella Sprint Cup. L'olandese Thierry Vermeulen guiderà con Giacomo Altoé a bordo dell'auto #69, mentre finnico Konsta Lappalainen accoglierà Ben Green a bordo della gemella #14.

Ricordiamo che Vermeulen, legato a stretto contatto con Max Verstappen, parteciperà ancora anche al DTM e condividerà nuovamente il box con Jack Aitken, ex pilota di F1 impegnato anche nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship in GTP con Cadillac.

Sky Tempesta torna con Ferrari

Dopo una breve parentesi con Mercedes-AMG (2022) e McLaren (2023), Sky Tempesta Racing torna con Ferrari dopo le esperienze avute nel 2019, 2020 e 2021. La struttura italiana darà spettacolo nelle prove di durata e nella Sprint Cup tra i Bronze con l'interessante formazione composta da Chris Froggatt, Jon Hui e Eddie Cheever III.

Cresce l'interesse come nel 2023 per la Bronze Cup che nuovamente consegnerà al vincitore un pass per la successiva edizione della 24h Le Mans all'interno della serrata categoria denominata LMGT3.

Optimum Motorsport al via tra i Bronze

Optimum Motorsport torna con McLaren nell'Endurance Cup. Il team inglese che parallelamente parteciperà anche al British GT Championship gareggerà con Mark Radcliffe, Ollie Millroy e Rob Bell.

L'equipaggio è il medesimo che ha corso l'ultima edizione dell'Asian Le Mans Series. Occhi puntati in ogni caso sulla struttura diretta da Bas Leinders, più volte a segno nella categoria di SRO.

Piccola pausa ora per i protagonisti del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. Il campionato Endurance inizierà dal Paul Ricard nel primo week-end di aprile, mentre dovremo attendere maggio per l'opening round da Brands Hatch del GTWC Europe Sprint.

Luca Pellegrini