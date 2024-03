GTWC Europe | Prologo day-1: BMW e WRT iniziano forte

Sheldon van der Linde/Charles Weerts/Dries Vanthoor comandano la classifica generale dopo il day-1 del Prologo del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS al Paul RIcard. La BMW M4 GT3 #32 del Team WRT domina la scena nelle prime ore della stagione controllando la classifica in entrambe le sessioni.

Il turno mattutino è stato il più veloce dei due previsti. Il sudafricano ed i due belgi, equipaggio presente anche nella passata stagione per quanto riguarda l'Endurance Cup ha preceduto in mattinata 2 Seas Motorsport Mercedes #60 (Gold Cup) e GetSpeed Mercedes #2.

La BMW #32 ha avuto la meglio anche nel pomeriggio davanti a CSA Racing Audi #111(Gold Cup), Century Motorsport BMW #992 e la Porsche #97 di Rutronik Racing che militerà in Bronze a tempo pieno.

Lamborghini presente in PRO con Iron Lynx e GRT Grasser Racing Team

Lamborghini ha confermato l'impegno nella top class del GTWC Europe Endurance Cup. Iron Lynx torna con la temibile coppia composta da Andrea Caldarelli/Mirko Bortolotti, i due verranno raggiunti da Matteo Cairoli che da quest'anno rappresenta il marchio bolognese dopo aver corso per anni con Porsche.

I tre piloti che corrono anche tra i prototipi con la bellissima SC63 condivideranno lo schieramento con GRT Grasser Racing Team, squadra austriaca che parallelamente tornerà anche nel DTM.

Marco Mapelli, Franck Perera e Christian Engelhart #163 guideranno in PRO, mentre Mateo Llarena, Haytham Qarajouli e Hugo Cook si iscriveranno in Silver Cup.

Iron Lynx Lamborghini presente nel day-1 del Prologo del GTWC Europe

Imperiale Racing torna in Sprint

Imperiale Racing correrà full-time in Sprint Cup dopo aver corso negli ultimi due anni il singolo round di Misano Adriatico. La squadra tricolore legata a Lamborghini è presente in Bronze Cup, classe ricca di protagonisti vista anche la chance di avere l'invito per la 24h Le Mans 2025.

Il 36enne Dmitry Gvazava verrà raggiunto dal 21enne Ugo de Wilde, presente negli ultimi anni principalmente con Ferrari. Simone Giglio, Team Manager, ha riportato in una nota: “Siamo super carichi e non vediamo l’ora di tornare in pista. È un sentimento comune in tutta la squadra dai piloti, ai meccanici fino agli ingegneri ed al sottoscritto. Abbiamo un bella line-up: Dmitry conosce già il team e le sue dinamiche e sono sicuro lavorerà al meglio con Ugo che pur molto giovane vanta esperienze importanti”.

Tresor Competition presente con forza al Paul Ricard

Ricardo Feller, Christopher Haase, Alex Aka , Leonardo Moncini, Lorenzo Patrese , Andrey Mukovoz, Dylan Pereira, Max Hofer e Job Van Uitert hanno partecipato al day-1 del Prologue del Paul Ricard con Tresor Competition

I nomi citati, oltre a Lorenzo Ferrari, hanno girato con il team diretto da Ferdinando Geri, nuovamente in scena con Audi Sport. Da segnalare il debutto con il team tricolore da parte di Haase, Moncini e Van Uitert.

Mercedes aggiunge Winward tra i PRO

Mercedes aggiunge con Winward tra i PRO oltre a GetSpeed ed a Boutsen VDS. La squadra che corre anche nel DTM e nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship militerà in ogni round con la coppia composta da Lucas Auer e Maro Engel.

Il binomio verrà supportato nell'Endurance Cup da Mikael Grenier, mentre è da rimarcare per Winward la presenza di una seconda AMG GT3 in Silver Cup con Colin Caresani, Daan Arrow e Tanart Sathienthirakul.

Garage 59 e McLaren rispondono presenti

Garage 59 e McLaren continuano a gareggiare nel GTWC Europe con almeno due auto in ogni prova. Tom Gamble/ Benjamin Goethe, iscritti full-time, accoglieranno Dean Macdonald nello schieramento PRO nell'Endurance Cup, la stessa cosa verrà effettuata da Louis Prette e Miguel Ramos in Bronze Cup.

Il binomio ben noto nello schieramento ospiterà nelle corse di durata Adam Smalley, campione in carica della Porsche Carrera Cup GB che parallelamente si impegnerà nel British GT Championship. Da rimarcare, invece, la partecipazione di Nicolai Kjærgaard /Lewis Proctor/Mark Sansom, tridente in Bronze Cup

Luca Pellegrini