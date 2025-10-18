F1 | GP Stati Uniti: Verstappen in pole sprint, McLaren insegue

Continua il periodo di grazia in pista per Max Verstappen, che conquista al COTA la pole position valida per la gara sprint F1 di domani. Dietro all'olandese si piazzano le McLaren di Norris e Piastri, racchiudendo così nelle prime tre posizioni i primi tre piloti del mondiale.

Sintesi

La sessione odierna di qualifica inizia bene per il terzetto in testa al mondiale, con Norris al top nei primi due segmenti di qualifica, tuttavia, nel momento clou, Verstappen riesce a piazzare la zampata vincente, mettendo la sua Red Bull Racing davanti a tutti, con il tempo di 1:32.143, più veloce di un soffio di Norris, accreditato del tempo di 1:32.214; più distante Piastri, terzo con un riscontro cronometrico di 1:32.523.

Nel Q3 i piloti hanno spremuto le proprie monoposto, abbassando in maniera evidente i tempi registrati nelle sezioni precedenti. In questa fase Verstappen riesce a migliorare di un secondo pieno la prestazione migliore registrata nel Q2, abbastanza per issarsi davanti al duo McLaren che ha girato con un miglioramento medio di circa otto decimi.

Giornata da dimenticare in casa Ferrari: la sessione è iniziata con la notizia della sostituzione del cambio sulla vettura di Leclerc ed è proseguita sempre in maniera poco entusiasmante. Il monegasco ha rischiato grosso nel Q1, soprattutto quando nel momento dell'ultimo giro è rimasto quasi imbottigliato nel gruppetto di monoposto che attendevano il momento migliore per lanciarsi (e sono rimaste senza tempo necessario per farlo).

Alla fine entrambe le Rosse agguantano il Q3, con Hamilton ottavo e Leclerc decimo. Spettacolare quarto posto finale per Hulkenberg, davanti a Russell e migliore degli altri. Fuori nel Q2 Antonelli (partirà undicesimo) e fuori nel Q1 Tsunoda (partirà diciottesimo). Problemi per Bortoleto, che non riesce a prendere del tutto la via della pista per un tentativo cronometrato.

Appuntamento a domani per gara sprint e qualifiche del GP di F1 di domenica.

Classifiche

Luca Colombo