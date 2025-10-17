F1 | GP Stati Uniti, Qualifiche Sprint: la cronaca LIVE
Segui col nostro live blogging la sessione di qualifiche che stabilirà la griglia di partenza della Sprint Race al COTA di Austin, Texas
Dopo la prima sessione di prove libere è già arrivato il momento di fare sul serio con le Qualifiche Sprint del GP Stati Uniti di Formula 1. Si aspetta una lotta molto ravvicinata per le prime posizioni della griglia al Circuit Of The Americas di Austin, che ospiterà per la prima volta domani una Sprint Race della massima serie automobilistica a ruote scoperte. Attesi protagonisti Oscar Piastri e Lando Norris nel duello interno in casa McLaren per il Mondiale Piloti con Max Verstappen come terzo (e pericoloso) incomodo.
Andrea Mattavelli
-
Grande prestazione anche per Hulkenberg, che è quarto con una Sauber davanti anche alla Mercedes di Russell, poi Alonso e Sainz prima di trovare una Ferrari in grave difficoltà con Hamilton ottavo e con Leclerc decimo e ultimo di questo turno.
-
VERSTAPPEN IN POLE SU NORRIS E PIASTRI!
Oscar è a tre decimi da Lando, ma Verstappen regola tutti con un 1:32.143 per la pole position della Sprint Race! Grande prestazione per il pilota Red Bull nell'ultimo tentativo al COTA.
-
… ma Norris va in pole provvisoria con un 1:32.214. E ora si aspetta la risposta di Piastri e Verstappen..
-
Hulkenberg davanti a Russell di 243 millesimi: grande giro per il pilota Sauber mentre Leclerc è dietro alle Williams. Hamilton è quarto in mezzo a Sainz e Albon…
-
Miglior T1 per Hulkenberg, anche Leclerc fa meglio di Russell nel primo settore ma aspettiamo il resto della pista…
-
1:32.888 per Russell che mette il riferimento per questa sessione. A 23 millesimi e due decimi le Williams con Sainz davanti a Albon mentre escono gli altri piloti tra cui Leclerc e Hamilton. Piastri e Verstappen sono gli ultimi a lasciare la pit-lane
-
Russell sarà il primo a firmare un giro in questa sessione: oltre al pilota fresco di rinnovo con Mercedes ci sono in pista anche le Williams di Sainz e Albon
-
GREEN FLAG SQ3
Via agli ultimi 8 minuti che decideranno chi conquisterà la pole position della Sprint Race di domani
-
CLASSIFICA SQ2
-
FINE SQ2 - ANTONELLI OUT
Leclerc e Hamilton riescono a migliorarsi nel finale e si qualificano all'ultimo turno con l'ottavo e decimo tempo, a discapito però di un Andrea Kimi Antonelli che viene eliminato per soli 6 millesimi. Insieme a lui salutano anche Hadjar, Gasly, Stroll e Lawson
-
Hulkenberg quinto, Gasly (12°) e davanti a Leclerc che sta lottando per l'ultimo posto nel SQ3 con Hamilton
-
Ultimi giri per le Racing Bulls: Lawson è dietro a Leclerc, mentre Hadjar si mette decimo e al momento Leclerc è tra gli eliminati (ma si sta rilanciando insieme a Hamilton)
-
A tre minuti dalla fine, le Ferrari (ad oltre un secondo da Norris) sono sul filo: al momento gli eliminati della SQ2 sarebbero Stroll, Hulkenberg, Hadjar, Lawson e Gasly in attesa degli ultimi tentativi
-
Piastri terzo con un fucsia nel secondo settore mentre Norris si mette al comando davanti a Verstappen. Per le Ferrari Hamilton e Leclerc sono nono e decimo mentre le Williams, molto forti nel T1, occupano la quinta e sesta posizione con Sainz e Albon
-
Russell secondo a tre decimi da Verstappen e davanti a Alonso, Antonelli e Stroll, McLaren vicine ai riferimenti di Max
-
Primo tempo per Verstappen: 1:33.163 dopo un ottimo primo settore. Vedremo se gli altri faranno meglio del pilota Red Bull
-
VIA ALLA SQ2
Parte la seconda sessione delle qualifiche sprint con Verstappen che è il primo ad uscire mentre le Ferrari sono più dietro nella fila
-
I replay non danno dubbi: i piloti nelle retrovie, cercando di attendere una pista più libera, sono rimasti fermi troppo e hanno preso bandiera rischiando anche di fare impeding nei confronti di Leclerc
-
FINE SQ1 - LECLERC SALVO
Norris firma il giro più veloce con un 1:33.224, mentre Leclerc riesce a passare col 13° tempo dopo la paura: rimangono invece eliminati nel Q1 Bearman, Colapinto, Tsunoda, Ocon e Bortoleto che probabilmente hanno preso bandiera prima di lanciarsi
-
Leclerc incontra il traffico nelle ultime curve e non va oltre il 12° tempo: rimane ancora a rischio eliminazione il pilota Ferrari
-
A rischio anche Tsunoda, che si sta rilanciando dopo il 14° tempo. Il nipponico alla radio: “non credo che ce la faremo”.
-
Leclerc paga caro i pochi km corsi nelle FP1: al momento è il primo eliminato di questo turno davanti a Gasly, Ocon, Colapinto e Bortoleto (giro cancellato per track limits), con il monegasco che sta facendo un secondo cooldown lap con la sua Ferrari per riprovare nel finale…
-
Ottavo Russell, mentre Antonelli fa quinto e si mette dietro a Piastri e Norris dopo aver firmato il miglior intertempo nel secondo settore
-
Verstappen detta il ritmo ora: 1:34.180 per il pilota Red Bull, ma occhio alle Mercedes
-
1:35.3 per Leclerc che fa solo 11°: nessun problema invece per Hamilton che si mette davanti con un 1:34.226 davanti anche a Piastri
-
Tutti in pista adesso mentre Lawson è al comando dopo il primo tentativo davanti a Sainz, Hulkenberg, Hadjar e Bearman: il tutto in attesa dei tempi dei big…
-
Piastri e Norris sono usciti adesso dalla pit-lane: rimangono ancora ai box Verstappen e le due Mercedes al momento
-
SEMAFORO VERDE
Ci siamo, inizia il Q1 da 12 minuti con Hadjar che esce per primo, seguono Tsunoda e tutti gli altri con gomme medie (come da regolamento per la prima e seconda sessione)
-
Condizioni meteo
Tutto come da previsione al momento con il tipico caldo di Austin: 33° di temperatura dell'aria e 44° sull'asfalto con un'umidità rilevata del 40% al momento
-
Da seguire anche la McLaren con le possibili tensioni interne nel team post-Singapore: Norris, arrivato davanti a Piastri dopo il sorpasso (con contatto indiretto) all'australiano, non avrebbe rispettato l'istruzione della scuderia in cui il pilota davanti dopo curva 1 sarebbe rimasto davanti per tutta la gara.
Rimane da confermare la veridicità di queste voci, ma di certo ci si aspetta una risposta forte da parte di Oscar dopo le prestazioni opache delle ultime gare
-
AGGIORNAMENTI BOX FERRARI
A seguito dei problemi riscontrati nelle libere, la Ferrari ha deciso di sostituire il cambio sulla SF25 di Charles Leclerc. Ricordiamo che l'aver montato la nuova unità non comporta più penalità in griglia di partenza, ma di certo non è un buon segnale per l'affidabilità
-
Una sola sessione di prove libere ha preceduto l'inizio a breve delle qualifiche sprint, con Norris che ha preceduto Hulkenberg e Piastri in classifica e un Leclerc alle prese con i problemi al cambio.
RECAP FP1: F1 | GP Stati Uniti, FP1: McLaren comanda, Leclerc tradito dal cambio
-
Good evening
Benvenuti alla cronaca live della Sprint Qualifying valevole per la Sprint del GP Stati Uniti di Formula 1 di quest'anno