MXoN | Italia al via con Cairoli, Bonacorsi e Adamo

Con la stagione del motocross che si sta velocemente dirigendo verso la sua fine, i vari comitati nazionali hanno cominciato a diramare i convocati per l'edizione 2025 del MXoN. L'Italia, 3ª classificata nel 2023, ha convocato a sorpresa Antonio Cairoli per l'evento che si terrà a Crawfordsville. Ad affiancare il nove volte iridato ci saranno Andrea Bonacorsi e Andrea Adamo.

Cairoli usato garantito e… scelta obbligata

La convocazione di Antonio Cairoli per il prossimo Nazioni di Crawfordsville ha sicuramente fatto parlare gli appassionati. Cairoli non corre più a tempo pieno dal 2021, anno nel quale l'Italia ha conquistato il Chamerblain Trophy in quel di Mantova. TC222, attualmente impegnato come tester di Ducati da ormai due stagioni, non si è certo allontanato dal mondo delle ruote tassellate: a confermarlo i due Gran Premi corsi in questa stagione in sella alla Desmo450 MX ad Arco di Trento e Matterley Basin. Se la prima presenza è stata un'improvvisata sostituzione, in Inghilterra Cairoli ha conquistato un 7° ed un 8° posto, a riprova del suo infinito talento. “Cairoli, che ha sempre mantenuto velocità e stato di forma fisica, ultimamente si è molto allenato in moto ed è pronto per la sfida" le parole del commissario tecnico FMI Thomas Traversini, che testimonia quanto la FMI creda in questa decisione. Tutto vero, ma la realtà è che l'Italia non ha avuto tante opzioni per quanto riguarda la sella della classe MXGP: Mattia Guadagnini e Alberto Forato, due dei piloti più talentuosi in circolazione, da anni ormai non riescono a chiudere una stagione senza problemi fisici. I loro ultimi risultati non sono assolutamente in linea con una nazione che ha delle legittime ambizioni di podio.

Bonacorsi e Adamo in segno di continuità

Per quanto riguarda le classi Open e MX2, l'Italia non ha optato per nessun nome a sorpresa. Andrea Bonacorsi affronterà il suo terzo Nazioni nella categoria open in sella alla Fantic. Ennesima bella soddisfazione per il #132, capace in questa stagione di sbocciare definitivamente a livello mondiale. A tre gare dalla fine del campionato, Bonacorsi si trova al 7° posto in classifica generale con tre podi di manche, uno nella classifica generale (Castilla La Mancha, ndr) e ben cinque top 5 nel corso della stagione. È tornato ai suoi livelli Andrea Adamo, attualmente ancora in lotta per la vittoria del titolo MX2. Il pilota KTM ha totalizzato quattro vittorie e sette podi nel 2025. Alla sua quarta partecipazione consecutiva nella 250cc del Nazioni, Adamo continua a rappresentare una sicurezza per l'Italia.

Valentino Aggio

Leggi anche: MXGP | Olanda: Arnhem agli olandesi, Herlings fa 110