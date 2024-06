MotoGP | GP Italia, Morbidelli trova il riscatto nella Sprint

Franco Morbidelli è riuscito a riscattarsi nella Sprint del GP d'Italia di MotoGP. Il pilota del team Pramac è infatti riuscito a conquistare la quarta posizione, che al momento eguaglia il suo miglior risultato stagionale.

Il giorno del riscatto

E’ un Franco Morbidelli finalmente soddisfatto quello visto oggi nella Sprint del GP d’Italia di MotoGP. Il pilota del Team Pramac riesce, nella gara di casa, ad artigliare un ottimo quarto posto che per il romano rappresenta il miglior risultato stagionale al pari di Jerez dove si era classificato nella medesima posizione. Risultato che è arrivato anche grazie alla caduta del compagno di squadra Jorge Martin, scivolato quando mancavano ormai pochi giri al traguardo. Una prestazione sicuramente positiva per Morbidelli che capitalizza la partenza dalla sesta posizione e che sembra finalmente aver trovato il feeling con la sua Ducati GP-24. Questo sicuramente aiuta sia in ottica mercato ma soprattutto a livello di morale, dopo aver trascorso un inizio di stagione abbastanza complicato e che lo ha visto spesso fuori dalla top-10.

Adesso ci sarà da confermarsi domenica in gara, per mettere a tacere le critiche nei suoi confronti. Un risultato positivo nel GP d’Italia potrebbe infatti rilanciare le quotazioni di Morbidelli, ormai dato da tutti sul piede di partenza dal team Pramac e forse anche dalla MotoGP. Il pilota romano oggi ha mostrato anche un ottimo passo gara e se domani dovesse riuscire a replicarlo potremmo sicuramente vederlo tra i protagonisti nella gara lunga. Lunedì poi sempre al Mugello ci saranno i test, e questa potrebbe essere un ottima occasione per Franco Morbidelli di migliorare l’affinità con la moto e rilanciarsi come protagonista nella seconda parte di stagione.

Le dichiarazioni di Morbidelli

Al termine della Sprint del GP d’Italia di MotoGP, Franco Morbidelli ha dichiarato:

“Era importante finire la gara come sarà importante finire la gara di domani. Oggi alla tentazione del podio ho risposto con più intelligenza rispetto a Barcellona, portando a casa un risultato importante per me e per il team. Vediamo domani come siamo messi, se riesco a fare una partenza migliore ed essere li davanti vediamo cosa mi sentirò di fare. Siamo consapevoli che il nostro livello è molto alto, si vede sia nella velocità in prova che dai miglioramenti che abbiamo fatto da inizio anno, quando non conoscevo minimamente la moto”.

Morbidelli stamattina è riuscito a fare suo il record della pista, anche se per soli dieci minuti:

“Oggi è stata una grande giornata anche per questo, sono riuscito a fare 1:44 al Mugello che è un temp incredibile. Per 10 minuti è stato il giro più veloce della storia del circuito. Siamo abbastanza vicini ma questo è un momento importante per essere solidi. Siamo alla ricerca di solidità anche se la velocità è già molto buona”.

Dove sarebbe oggi Morbidelli senza l’incidente di inizio anno? Franco risponde così:

“Le cose stanno cosi adesso, è stato bello cercare di fare tutto in fretta e abbiamo recuperato un grande gap di conoscenza grazie al team ed a tutta la squadra che mi ha spiegato bene come gestire al meglio questa moto. Da qui in poi penso solo a fare dei bei risultati e divertirmi perché il campionato non è affar nostro dopo l’infortunio di questo inverno.”

Il pilota Pramac poi chiude con un giudizio sulla gara di oggi:

“Per la gara di oggi mi do un sette. C’e margine ancora per arrivare alla vittoria, alla moto ed al team do 10”.

Julian D’Agata