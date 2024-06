MotoGP | GP Italia, Sprint Race: fulmine Bagnaia! Marquez a podio, Martin out

Al Mugello, è subito festa tricolore in MotoGP: a trionfare nella Sprint Race del Mugello è un imprendibile Francesco Bagnaia, che taglia il traguardo per primo (e in solitaria) davanti ai due spagnoli Marc Marquez e Pedro Acosta. Bene anche Franco Morbidelli, quarto davanti a Maverick Viñales. Caduti Enea Bastianini e (a sorpresa) Jorge Martin.

Pecco impeccabile, Marquez ancora a podio

Un trionfo che mancava dal GP d'Austria 2023 e che finalmente è arrivato: Francesco Bagnaia, vince e convince nella Sprint Race del GP d'Italia, conquistando così la sua prima vittoria stagionale nelle gare brevi del sabato. Scattato dalla seconda posizione, ‘Pecco’ prende subito la testa della corsa e lì rimane fino al traguardo, tagliato davanti a tutti con oltre 1" di vantaggio.

Come detto, sul podio troviamo anche i due spagnoli Marc Márquez e Pedro Acosta, che chiudono la Sprint Race rispettivamente in seconda e terza posizione, con il portacolori GASGAS attardato di oltre 2.6" dal connazionale e 4.1" dal leader. Per Marquez si tratta del terzo secondo posto consecutivo nelle gare brevi del sabato, arrivato dopo un'altra grande prestazione, con ben due sorpassi incredibili: prima su Binder nel rettilineo dei box, dove ha quasi sfiorato il muretto, poi su Martin, con una grande staccata alla San Donato (curva 1).

Quarta piazza per un ottimo Franco Morbidelli, bravo a capitalizzare al massimo la sua sesta posizione in griglia di partenza. Alle sue spalle troviamo il “quartetto” composto dall'Aprilia di Maverick Viñales (quinto), la KTM di Brad Binder (sesto) e le due Ducati di Fabio Di Giannantonio (VR46) e Alex Marquez (Gresini), rispettivamente settimo e ottavo. Nona piazza per Aleix Espargarò; chiude la top ten Raul Fernandez.

A seguire, al settimo posto si piazza un consistente Pedro Acosta, che precede l'altra Aprilia di Aleix Espargaró (ottavo) e la Yamaha di Fabio Quartararo. Chiude la top ten Raul Fernandez, decimo.

Martin giornata no, che peccato per Bastianini!

Un sabato da dimenticare per Jorge Martin: lo spagnolo, partito non benissimo dalla pole, ha subito dovuto cedere la testa della corsa a favore di Bagnaia, ritrovandosi addirittura in terza posizione alle spalle di Enea Bastianini, poi superato nel corso del primo giro. Nella tornata successiva, ‘Bestia’ prova l'attacco alla San Donato, ma va lungo; ‘Martinator’ prova a incrociare la traiettoria, ma nel farlo prende in pieno Enea, che perde il controllo e scivola nella ghiaia, dicendo addio alla propria gara. Cinque giri più tardi, sempre alla San Donato, ecco l'errore (grave) di Jorge Martin, che perde l'anteriore e cade.

Una giornata da archiviare in fretta anche per Marco Bezzecchi, undicesimo al traguardo, davanti a Jack Miller e Alex Rins, rispettivamente dodicesimo e tredicesimo. A seguire troviamo la wild card Pol Espargarò, quattordicesimo e le due Honda LCR di Johann Zarco e Taka Nakagami. Ennesima Sprint Race da dimenticare per Luca Marini (HCR), diciannovesimo.

Infine, da segnalare anche i ritiri di Miguel Oliveira e Fabio Quartararo, caduti nel corso del primo giro dopo un contatto del primo sul secondo, e quello di Joan Mir al giro 5 per problemi tecnici.

MotoGP | I risultati della Sprint Race

L'ordine di arrivo della Sprint Race di MotoGP | Credits: MotoTiming Live

Dal Mugello - Giorgia Guarnieri

