MotoGP | 2025 finito per Marc Márquez: salterà anche i test

Non poteva arrivare notizia peggiore da Borgo Panigale. Marc Márquez non tornerà in pista per il resto della stagione MotoGP, compresa la giornata di test post-stagionale a Valencia. Il recupero dopo l'intervento procede secondo i piani, ma il catalano dovrà stare per quattro settimane col braccio completamente immobilizzato.

Márquez, 2025 finito: testa al prossimo anno

È l'atto finale di una situazione che continua da Mandalika, quando Marc Márquez è stato coinvolto nella caduta con Marco Bezzecchi nelle prime fasi del Gran Premio d'Indonesia. Inizialmente, una volta diagnosticati la frattura alla base del processo coracoideo ed un infortunio ai legamenti della spalla destra, l'équipe medica del campione del mondo aveva optato per la semplice immobilizzazione della spalla, salvo poi ricredersi e operare il #93 lunedì 13 ottobre. L'operazione, svolta al Ruber International Hospital di Madrid, ha stabilizzato la zona interessata, oltre ad aver riparato i legamenti acromioclavicolari interessati dall'infortunio. Come fa sapere Ducati, il recupero della frattura e dell'infortunio procedono piuttosto bene, ma Márquez dovrà passare ben quattro settimane con il braccio completamente immobilizzato prima di poter anche solo pensare alla riabilitazione. Con ciò, è impossibile pensare di rivedere lo spagnolo in pista a Portimão o Valencia, compresa la giornata di test.

Le reazioni: “Mi aspetta un inverno difficile”

Marc Márquez ha commentato in questo modo la situazione: “Analizzando la situazione, riteniamo opportuno rispettare il decorso fisiologico dell'infortunio anche se vorrà dire non partecipare agli ultimi due Gran Premi e alla giornata di test. Sappiamo che ci aspetta un inverno difficile dove sarà importante lavorare e recuperare al 100% i miei muscoli per la prossima stagione. Questo non deve mettere in secondo piano quanto fatto quest'anno: siamo tornati ad essere campioni del mondo”.

Ducati fa sapere che comunicherà a breve il sostituto di Márquez per gli ultimi due appuntamenti dell'anno: a Phillip Island e Sepang ha corso il tester Ducati Michele Pirro.

Valentino Aggio

Leggi anche: MotoGP | GP Malesia: le parole dei piloti alla vigilia di Sepang