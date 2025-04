WorldWCR | Assen: Herrera e Neila Santos aprono il 2025

Ad Assen si è aperta la seconda edizione del WorldWCR, il campionato tutto al femminile con le Yamaha R7. Così come lo scorso anno sono le spagnole a farla da padrona: Beatriz Neila Santos ha tagliato il traguardo per prima in entrambe le manche, ma una penalità le ha tolto la prima gioia mondiale a favore di María Herrera, salvo prendersi la vittoria in Gara 2.

Gara 1 | I track limits tolgono la vittoria a Neila, Herrera ringrazia

Gara 1 del WorldWCR sul tracciato di Assen ha visto due protagoniste su tutte: María Herrera e Beatriz Neila Santos. Le due spagnole hanno dato vita ad un duello mozzafiato che si è concluso solamente all'ultima curva. Neila, decisamente migliorata e più competitiva rispetto al 2024, ha sferrato l'ultimo attacco alla chicane finale. Una staccata prepotente che ha visto la #36 arrivare leggermente lunga e costringere l'avversaria a chiudere il gas nel tentativo di incrocio. Sulla linea del traguardo Neila ha preceduto Herrera di 64 millesimi, ma pizzicando il “verde” nella chicane: vittoria tolta alla spagnola, che finisce quindi nelle mani della favorita numero uno per la vittoria del mondiale. Neila si deve accontentare della 2ª posizione.

A chiudere il podio della prima gara stagionale è Sara Sánchez: la spagnola è risultata decisamente più lontana di quanto non ci si aspettasse, chiudendo la manche a poco meno di 9" dalla vincitrice. La #64 del neonato Terra&Vita GRT ha battagliato con una debuttante d'eccezione come Avalon Lewis, la neozelandese che ha chiuso al 4° posto nella prima gara di carriera nel WorldWCR. La top 5 è completata da un'altra grande delusa, Roberta Ponziani: la pilota italiana ha chiuso Gara 1 nella terra di nessuno al 5° posto, pagando ben 16" dalla vetta. Ponziani, probabilmente, si aspettava di più dalla prima manche ma potrà rifarsi già domani mattina. Altra solitaria è Chloe Jones, che chiude al 6° posto a 20" davanti alla coppia formata da Tayla Relph (7ª) e Astrid Madrigal (8ª). A chiudere la top 10 un'altra coppia con la francese Emily Bondi che precede sulla linea del traguardo Isis Carreño. Ventunesima e fuori dai punti Beatrice Barbera.

WorldWCR | Assen: i risultati di Gara 1

Gara 2 | Che ultimo giro! Prima vittoria per Neila Santos

Giusto ventiquattro ore dopo la beffa dei track limits, Beatriz Neila Santos si prende la prima vittoria della carriera nel WorldWCR con un ultimo giro da cineteca. La #36 del team Ampito Crescent festeggia per la prima volta a livello mondiale al termine di una corsa combattuta. Nel solo ultimo giro Neila è passata dal terzo al primo posto, superando sia María Herrera che Sara Sánchez. La vincitrice di Gara 1 si è fatta fregare a due curve dal traguardo con un sorpasso coraggioso, dovendosi così accontentare della seconda piazza. Sara Sánchez replica il podio del sabato, ma è stata finalmente in lotta per la vittoria fino all'ultimo.

Il gruppetto in lotta per le posizioni di rincalzo arriva a quasi 20" ed è capitanato da Roberta Ponziani. La pilota italiana è stata protagonista di un contatto con Avalon Lewis (in lotta per la vittoria ma caduta all'ultima chicane dell'ultimo giro, ndr) in partenza, perdendo così diverse posizioni. La pilota Klint Forward ha recuperato dalla 15ª alla 4ª posizione, davanti a Pakita Ruíz, Tayla Relph e Chloe Jones. Un terzo gruppetto ha infiammato la lotta per le ultime posizioni della top 10 con la messicana Astrid Madrigal a precedere la francese Lucie Boudesseul e la cilena Isis Carreño. Ventiduesima Beatrice Barbera.

WorldWCR | Assen: i risultati di Gara 2

