F1 | GP Olanda, qualifiche: Norris beffa Verstappen e si prende la pole

Lando Norris rovina il sabato dei tifosi presenti a Zandvoort conquistando la pole nelle qualifiche del GP d'Olanda. Il pilota inglese della McLaren, alla sua quarta pole position in carriera, ha beffato Max Verstappen nel finale del Q3 dopo un giro semplicemente perfetto. Completa la Top3 Oscar Piastri con la seconda monoposto inglese, male le Ferrari.

I risultati delle qualifiche del GP d'Olanda

Norris, con un tempo di 1:09.673, ha battuto di 356 millesimi Verstappen, confermando come la McLaren sia particolarmente a suo agio sull'impegnativa location olandese. Conferme che arrivano anche da Oscar Piastri, terzo, anche se staccato di quasi mezzo secondo dal compagno di squadra. Per Norris è stato un vero e proprio capolavoro, in attesa di una gara in cui sarà costretto a sfatare la maledizione di non aver mai concluso in testa il primo giro dopo aver ottenuto una pole.

Quarta posizione per George Russell (Mercedes) davanti alla Red Bull del messicano Sergio Perez, che dopo le voci di allontanamento dal team torna ad avere risultato decente. Il messicano chiude davanti alla prima delle due Ferrari, quella di Charles Leclerc: la squadra di Maranello ha dimostrato di essere in difficoltà sul circuito olandese, e la gara di domani si prospetta essere in salita.

Completano la prima metà dello schieramento Fernando Alonso (Aston Martin), Alexander Albon (Williams), Lance Stroll (Aston Martin) e Pierre Gasly con l'unica Alpine presente tra i migliori.

Sainz ed Hamilton out dal Q2

La sesta fila si apre con due eliminati d'eccezione nel Q2: Carlos Sainz e Lewis Hamilton. Il primo, in palese difficoltà per aver potuto girare poco nel corso delle libere, ha battuto il #44 di Mercedes che durante l'ultimo giro cronometrato non ha saputo entrare nella Top10. Alle loro spalle partirà Yuki Tsunoda, mentre in quattordicesima ed in quindicesima spiccano le due Haas, con Nico Hulkenberg a precedere Kevin Magnussen.

Eliminati nel Q1 invece Daniel Ricciardo, Esteban Ocon Valtteri Bottas e Zhou Guanyu. Infine, non ha preso parte alle qualifiche Logan Sargeant, la cui Williams non è stata riparata in tempo dopo il violento incidente che l'ha visto protagonista nel corso delle FP3.

I risultati completi

© F1

Alfredo Cirelli