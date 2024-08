F1 | GP Olanda, FP3: Gasly al comando, paura per Sargeant

Pierre Gasly firma il giro veloce nella FP3 del GP Olanda, 15mo atto del Mondiale F1 2024. Il francese di Alpine è stato il migliore in 1.20.311 al termine di un turno poco indicativo caratterizzato dal maltempo e da una lunga bandiera rossa per un incidente della Williams di Logan Sargeant.

Sargeant a muro in curva 3

La sessione è stata sospesa per diversi minuti dopo un significativo impatto da parte di Logan Sargeant all'uscita di curva 3. L'americano di Williams ha toccato il cordolo e soprattutto l'erba bagnata prima di colpire violentemente le barriere di protezione, fortunatamente non vi sono state conseguenze per il pilota.

I tecnici del team di Grove proveranno a sistemare la monoposto in vista delle qualifiche, una missione non scontata vista l'entità del danno ed il successivo principio d'incendio.

Tanto il tempo perso da parte dei protagonisti in vista delle qualifiche di questo pomeriggio che scatteranno alle 15.00. I commissari hanno infatti dovuto sostituire alcuni parti di barriera, completamente divelta dopo l'incidente.

Pochi dati in vista delle qualifiche

La pioggia e l'incidente della Williams hanno limitato l'azione in pista in vista della battaglia per la pole-position di questo pomeriggio. Nessuno ha potuto riprovare le gomme slick che molto probabilmente verranno utilizzate nelle tre sessioni odierne che stabiliranno la griglia di partenza del GP di domani.

Gasly ha battuto tutti nell'ultimo giro davanti alla Haas di Kevin Magnussen ed alla Sauber di Valtteri Bottas. Seguono Lando Norris (McLaren), Fernando Alonso (Aston Martin), Esteban Ocon (Alpine), Oscar Piastri (McLaren), Lance Stroll (Aston Martin), Nico Hulkenberg (Haas) e Carlos Sainz con la prima delle Ferrari.

Inutile in ogni caso parlare di prestazioni dopo una FP3 transitoria che ha regalato ben poche informazioni. L'appuntamento è ora per le 15.00 con la disputa delle qualifiche ufficiali in quel di Zandvoort.

Luca Pellegrini