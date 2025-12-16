Italian F4 | Prema punta sul talento di Niccolò Maccagnani per il 2026

La notizia circolava nei paddock già da diverse settimane, ma oggi ha trovato conferma ufficiale: nella prossima stagione, tra le fila del team Prema Racing ci sarà anche Niccolò Maccagnani. Il giovanissimo talento romano, classe 2010 e recentemente annunciato come nuovo membro della Ferrari Driver Academy, sarà infatti uno dei piloti della scuderia diretta dalla famiglia Rosin che nel 2026 saranno al via della serie tricolore di Formula 4 e della E4 Championship.

Prema e FDA per Maccagnani

Oltre ad aver debuttato quest'anno nella serie propedeutica in occasione dell'ultima tappa stagionale a Misano (una volta compiuta l'età minima per poter gareggiare), Maccagnani si è messo in luce conquistando un tris di successi nel round conclusivo del F4 South Asian Championship, oltre a ben figurare nel campionato Formula Trophy in Medio Oriente. Un debutto nelle competizioni che ha fatto soltanto intravedere le potenzialità del pilota romano, il quale (contrariamente alla stragrande maggioranza dei propri coetanei) ha scelto di affrontare il proprio percorso di crescita concentrandosi principalmente sull'opportunità di percorrere migliaia di chilometri di test proprio in monoposto, privilegiando dunque questa opzione rispetto alla “classica” trafila del karting.

Una rapida e promettente ascesa che lo ha portato, grazie anche ai preziosi consigli di una figura esperta del calibro di Marc Gené, sino alla possibilità di entrare a fare parte del vivaio della scuderia di Maranello, dove sbarcherà ufficialmente a partire dal prossimo 1° Gennaio. Intanto, per lui nel corso della prossima annata vi sarà l'opportunità di cimentarsi in un contesto altamente competitivo come quello della serie italiana di Formula 4, dove avrà modo di difendere i colori della scuderia veneta (campione quest'anno con Kean Nakamura-Berta) al fianco del brasiliano Beco Bernoldi e del turco Alp Aksoy, già annunciati nelle scorse settimane.

Le dichiarazioni di Rosin e Maccagnani

Queste le parole di Angelo Rosin, fondatore di Prema Racing:

“Niccolò è stato estremamente impressionante nelle sue prime gare, nonostante la giovanissima età e l’esordio in Formula 4. Siamo quindi orgogliosi di averlo con noi e non vediamo l’ora di contribuire allo sviluppo del suo talento. L’Italian Formula 4 e l’E4 sono campionati molto impegnativi; siamo fiduciosi che potrà lottare nelle posizioni di vertice”.

Dal canto suo, Niccolò Maccagnani si è così espresso in merito all'opportunità di poter entrare a far parte di un team capace di essere un punto di riferimento della serie:

“Sono molto felice di entrare a far parte di un team vincente per una stagione che sarà molto importante per me. Essere parte della Scuderia Ferrari Driver Academy mi dà grande fiducia e motivazione: insieme cercheremo di fare del nostro meglio e vedremo dove questo percorso ci porterà”.

A Misano il via della stagione 2026

La stagione 2026 dell'Italian F4 Championship scatterà il prossimo 2-4 Maggio a Misano per la prima delle sette tappe in programma, mentre la serie E4 Championship vedrà la disputa di tre round sui circuiti di Le Castellet, Mugello e Monza.

Marco Privitera