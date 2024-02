FIA F3 | Riparte il campionato. Guida e orari TV del round di Sakhir

Manca sempre meno al via della FIA F3 2024, campionato che scatterà questo fine settimana in Bahrain in concomitanza con il Mondiale di F1. Partendo dai piloti, sono molti i protagonisti che potranno dire la loro nel corso del campionato che si disputerà in dieci appassionati round.

FIA F3 2024: Minì e Beganovic all'attacco, Fornaroli guida il gruppo di Trident

Il favorito d'obbligo sembra essere il nostro Gabriele Minì, che correrà in Prema con i colori di Alpine. Il siciliano, dopo una buona stagione con Hitech, tornerà nella squadra veneta, con cui aveva già conquistato il titolo 2020 di F4 italiana. Dopo un anno di apprendimento per lui c'è l'obbligo è vincere il titolo e saltare in F2 o quantomeno lottare fino alla fine.

Il principale avversario di Minì sarà certamente il suo compagno di squadra, lo svedese Dino Beganovic. Pilota della Ferrari Driver Academy, lo svedese ha già avuto modo sfidare a più riprese il nostro connazionale in F4 ed in Formula Regional. La stagione 2024 potrebbe rappresentare il confronto decisivo tra questi due piloti, Minì vinse il confronto diretto in F4.

Tra gli altri piloti rientranti nella serie, sono parecchi gli altri che potrebbero dire la loro, se non per il campionato, quantomeno per le singole gare. Uno tra questi è l'altro italiano, Leonardo Fornaroli, atteso nuovamente in Trident.

Il 2023 non è stato forse brillantissimo, ma si sono intravisti sprazzi di talento. La pole di Silverstone ed alcune ottime performance in gara mettono il nostro connazionale nella lista dei candidati per il titolo alla vigilia di un campionato ricco di impegni.

La vettura #1 di PREMA per la FIA F3 2024 affidata a Dino Beganovic

FIA F3 2024: attenzione a Browning, Goethe ed a tanti promettenti rookie

Attenzione al britannico Luke Browning (Academy Williams), vincitore del GP di Macao, che è stato scelto per rappresentare Hitech. Un anno di esperienza potrebbe aiutare l'inglese che non può passare inosservato insieme a Mari Boya ed a Oliver Goethe (Academy Red Bull), entrambi con Campos Racing.

Passando ai rookie, sono parecchi che possono impensierire i big. Il più interessante è certamente Alex Dunne, secondo lo scorso anno in GB3 e pronto per il grande salto con MP Motorsport. Quest'ultimo sembra essere uno dei veri talenti di questa generazione, uno dei pochi che finora ha saputo lottare ad armi pari con Kimi Antonelli nelle apparizioni in F4 Italia.

Rookie di lusso anche Martinius Stenshorne, vicecampione lo scorso anno in Formula Rergional Europe (FRECA), presente con Hitech. Lo scandinavo debutta con il polacco Kacper Sztuka, alfiere di MP Motorsport autore lo scorso anno di una memorabile vittoria nella F4 italiana.

Nella lista dei piloti da tenere in considerazione citiamo anche il terzo classificato della FRECA 2023 Tim Tramnitz (MP Motorport), il britannico Red Bull Arvid Linbldad (PREMA) ed il russo che corre con licenza italiana Nikita Bedrin (PHM).

Calendario FIA F3 2024

Il calendario di F3 si articolerà in dieci tappe, tutte a contorno dei GP di F1. Ogni weekend seguirà la classica formula degli ultimi anni con prove libere e qualifiche al venerdì, determinanti per la Feature Race della domenica. Come sempre si correrà anche al sabato con la Sprint Race, caratterizzata dall'inversione dei primi 12 delle qualifiche.

Il programma è modificato per la tappa di Manama di questo week-end vista la disputa del GP di F1 nella giornata di sabato. Il format sarà differente anche per il round di Monaco di maggio.

29 febbraio - 2 marzo: Sakhir (GP Bahrain) 22 - 24 marzo: Melbourne (GP Australia) 17 - 19 maggio: Imola (GP Emilia Romagna) 23 - 26 maggio: Monaco (GP Monaco) 21 - 23 giugno: Barcellona (GP Spagna) 28 - 30 giugno: Spielberg (GP Austria) 5 - 7 luglio: Silverstone (GP Gran Bretagna) 19 - 21 luglio: Budapest (GP Ungheria) 26 - 28 luglio: Spa-Francorchamps (GP Belgio) 30 agosto - 1 settembre: Monza (GP Italia)

Ultimo anno con questa tipologia di monoposto

Ultimo anno di esistenza per le Dallara FIA F3 che sono presenti in pista dal 2019. Le monoposto con motore V6 Mecachrome da 380 cv e gomme Pirelli sono pronte per cedere il testimone a partire dalla prossima stagione agonistica.

Non vi sono molte informazioni in merito anche se non è da escludere una significativa rivoluzione sulla falsariga di quanto scelto per la FIA F2 che debutterà questo fine settimana sempre in Medio Oriente.

Il round di Sakhir

Passando adesso al primo round stagionale, questo sarà sul circuito di Sakhir, in Bahrain, sede anche dei test prestagionali. Sul tracciato di 5412 metri si disputeranno due gare, la Sprint Race di venerdì da 19 giri (102.828 km) e la Feature Race di sabato da 22 giri (119.064 km).

La Pirelli porterà gomme Hard a banda bianca (con una mescola modificata rispetto al 2023), aspetto da tenere in considerazione visto il tracciato più che mai abrasivo. Come per la F1 sono tre le zone per l'attivazione del DRS.

Il disegno del tracciato del Bahrain, prima tappa della FIA F3 2024

Tutte le sessioni saranno visibili su Sky Sport F1. Le prove libere saranno trasmesse giovedì 29 febbraio alle 08.55, mentre le qualifiche si terranno lo stesso giorno alle ore 14. Venerdì 1 marzo ci sarà la Sprint Race alle 11.55, mentre sabato 2 marzo la Feature Race sarà alle 10.10.

Alfredo Cirelli