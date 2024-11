Formula E | Test donne Jarama: Abbi Pulling domina e fa la storia

La prima sessione di test specifica per le donne della FIA si è conclusa nel segno di Abbi Pulling, la più veloce sulla nuovissima monoposto di Formula E. Seconda posizione per Jamie Chadwick, seguita da Bianca Bustamante.

Pulling domina la sessione, ma arrivano segnali importanti da tutte

Attività quasi interrotta per tutte le 3 ore, con solo una bandiera rossa nel corso dell'ultima mezz'ora quando Jessica Edgar si è fermata con la sua DS Penske in curva 3. La vettura #25, normalmente guidata da Jean-Eric Vergne, anche al mattino aveva avuto problemi nello stesso punto.

Abbi Pulling ha concluso il test femminile con il tempo più veloce del pomeriggio: 1:30.889, a poco più di 3 secondi dal tempo più veloce stabilito dai piloti titolari questa settimana. Sin dalla prima ora di test le pilote avevano preso confidenza con il nuovo circuito di Jarama e la nuova auto GEN3 EVO, migliorando i tempi sul giro rapidamente. Se però inizialmente è stata Jamie Chadwick la più veloce, confermando le prestazioni della Jaguar TCS Racing - dopo che Mitch Evans ha dettato il passo nell'ultima sessione di test pre-stagionali - la leader del campionato di F1 Academy ha poi registrato 1:32.067 con la Nissan, tempo migliore di quasi mezzo secondo.

Nonostante i crono siano continuati a scendere, il tempo di Pulling è rimasto il migliore. La pluricampionessa della W Series, Chadwick ha quindi completato in seconda piazza precedendo Bianca Bustamante alla guida per NEOM McLaren.

Crediti foto: profilo ufficiale X @FIAFormulaE

Problemi tecnici

Da segnalare che tutte le auto sono scese in pista per accumulare dati utili ai team, ad eccezione della Jaguar di Lilou Wadoux rimasta ai box per un problema di adattamento al sedile. Per aiutare la francese ad effettuare dei giri e accumulare così chilometraggio, Porsche e Antonio Felix Da Costa hanno offerto il loro aiuto fornendo la loro monoposto. Aiuto che però non è bastato.

In casa Lola Yamaha Abt, invece, Miki Koyama è scesa in pista dopo 1 ora con la monoposto #22 anziché la #11 come inizialmente previsto. La scelta è stata effettuata probabilmente per sopperire ad un danno alla vettura di Lucas Di Grassi.

Classifica tempi

Ecco i tempi registrati dalle pilote scese in pista nel corso di questa sessione di Formula E interamente dedicata alle donne. L'attenzione della ABB Formula E World Championship si sposta sul campionato che scatterà a San Paolo nel fine settimana del 8 dicembre.

Crediti foto: livetiming fiaformulae.com

Anna Botton