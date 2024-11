Formula E | Test Jarama, day 4: Evans detta il passo

Mitch Evans ha fatto sua la Test Session 6 nella quarta ed ultima giornata dei test prestagionali della Formula E al circuito di Jarama. Nell’ultima sessione dedicata ai piloti titolari del prossimo Mondiale elettrico, il kiwi di Jaguar TCS Racing ha preceduto Dan Ticktum e il Campione del Mondo in carica Pascal Wehrlein in una tre ore volta ad affinare gli ultimi dettagli sulle monoposto Gen3Evo che debutteranno tra un mese a San Paolo, Brasile.

Evans fa ruggire la Jaguar, riconferma Ticktum e Kiro

Dopo i tanti dati raccolti negli scorsi giorni e la simulazione gara disputata nella giornata di ieri (e vinta da Wehrlein con la Porsche), la Test Session 6 ha visto i piloti cercare sempre di più la prestazione sul giro prima di lasciare le loro monoposto alle donne per la sessione del pomeriggio. Tra essi il più veloce è stato proprio un Evans che ha segnato un 1:27.451 sul circuito madrileno per mettere la sua Jaguar in testa alla classifica e lasciar intendere che anche questa stagione vorrà ambire ad un ruolo da protagonista.

Desiderio simile, ma background differente per un Dan Ticktum che si riconferma con la Kiro col secondo miglior tempo, a 141 millesimi da Evans. Il nuovo team americano, dopo il passato turbolento della gestione cinese NIO/ERT, ha piazzato anche il giovane tedesco David Beckmann nella top 5 (378 millesimi di ritardo) dietro al connazionale Pascal Wehrlein con la Porsche (+0.197) e al sorprendente “rookie” Taylor Barnard con la Neom McLaren (+0.319).

Vandoorne settimo con Maserati, Vergne nella ghiaia a 5 minuti dalla fine

Nissan che compare in questa ultima giornata con il sesto tempo di Oliver Rowland (a 512 millesimi da Evans) a precedere la Maserati MSG di Stoffel Vandoorne (+0.544) e la Lola Yamaha ABT dell’esordiente Zane Maloney (+0.815). Dietro al pilota delle Barbados abbiamo Antonio Félix Da Costa (Porsche, +0.826) e Norman Nato (Nissan, +0.903) a chiudere la top 10 davanti a Nick Cassidy (Jaguar, +0.921) e a Maximilian Gunther (DS Penske, +0.972).

Sopra il secondo dal miglior crono di Evans troviamo Jake Dennis al 13° posto con la Andretti seguito dai veterani Bird, Buemi e Di Grassi, 20° tempo invece per Jake Hughes sull’altra Maserati davanti solo alle due Mahindra di Mortara e De Vries. Sessione che ha visto la sua fine anticiparsi di 5 minuti per il testacoda di Jean-Eric Vergne (DS Penske) in curva 3 che ha costretto la direzione gara alla bandiera rossa dopo una sessione che fino ad allora era filata liscia e senza alcun problema per piloti e team.

Si conclude dunque l'attività in pista per i piloti titolari, ma la settimana di test a Jarama non è ancora finita. Al pomeriggio, infatti, l'attenzione si sposterà sul primo turno della storia della FIA Formula E dedicato esclusivamente alle ragazze.

Credits: FIA Formula E

Andrea Mattavelli