CIV Femminile | Al via la seconda edizione del campionato in rosa

Dal Misano World Circuit “Marco Simoncelli” Domenica partirà anche la seconda edizione del Campionato Italiano Velocità rosa. Rispetto a dodici mesi fa, quando il CIV Femminile ha finalmente visto la luce, sono cambiate molte cose. Il neonato WorldWCR ha diminuito l'importanza del Women's European Championship (WEC), dando così alla serie tricolore più rilevanza a partire da quest'anno.

Come il WorldWCR cambia gli equilibri nel motociclismo femminile

È ormai risaputo come FIM abbia deciso di creare il WorldWCR, la prima competizione motociclistica mondiale femminile. Il campionato, composto da sei round, seguirà il WorldSBK in buona parte dei round europei. Indubbiamente, questa novità ha spostato tutte le pilote più forti al Mondo verso la competizione più prestigiosa. Il nuovo campionato ha inoltre tolto lo status di competizione regina al Women's European Championship (WEC). Il campionato europeo, giunto al via della 5ª edizione, ha visto ridursi notevolmente i numeri sulla griglia di partenza: dalle 19 iscritte nel 2023 nella entry list pubblicata ieri figurano solo 10 partecipanti, sei delle quali sono italiane e cinque di queste partecipano anche al CIV Femminile (esclusa Beatrice Barbera, ndr). Sembra che il CIV Femminile stia prendendo sempre più piede, possibilmente mettendo in ombra il campionato europeo. La WEC può contare tra le proprie iscritte Natalia Rivera Resel: la 17enne si è classificata al 2° posto nel 2023 dietro solo a Beatriz Neila Santos ed è la grandissima favorita per il 2024. Il campionato europeo presenta cinque round, tre dei quali concomitanti con il CIV Femminile:

Round 1: 5-7 Aprile, Misano World Circuit “Marco Simoncelli” - CIV

Round 2: 7-9 Giugno, Cremona Circuit - CIV Classic

Round 3: 5-7 Luglio, Automotodrom Brno - Alpe Adria (doppia gara)

Round 4: 9-11 Agosto, Automotodrom Grobnik - Alpe Adria (doppia gara)

Round 5: 27-29 Settembre, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari Imola - CIV (doppia gara)

Senza Ponziani e Cabrini, Arianna Barale è la grande favorita

Non saranno presenti al via del CIV Femminile le prime due classificate della prima edizione, ovvero Roberta Ponziani e Sara Cabrini. La prima sarà l'unica italiana al via del mondiale, mentre la seconda ha annunciato che non prenderà parte ad alcun campionato nel 2024. Così Arianna Barale, 3ª classificata nella serie tricolore, è la favorita numero uno per la conquista del titolo. La #41, in sella alla Kawasaki di MRT Corse, andrà in cerca anche della prima vittoria nel campionato. Segue Nicole Cicillini, 5ª lo scorso anno e ancora in cerca del primo podio. La #11 sarà al via con la Yamaha R3 di MotoxRacing, accompagnata dalla debuttante veneta Denise Dal Zotto. La giovanissima #8 torna in Italia dopo alcuni anni passati nel British Superbike. Tra le partecipanti al campionato figura anche Josephine Bruno: la pilota, appartenente ai Pata Talenti Azzurri, prenderà il posto di Cabrini lasciato in Gradara Corse. La 15enne è sicuramente una delle giovani più interessanti del panorama femminile azzurro.

Il calendario

Saranno ben otto le gare in programma per la stagione 2024 del CIV Femminile. Oltre a CIV e CIV Junior, la serie femminile sarà anche al via del weekend del CIV Classic, che si svolgerà sul circuito di Cremona. A Magione, Varano e Imola saranno due le manche.

Round 1: 5-7 Aprile, Misano World Circuit “Marco Simoncelli” - CIV

Round 2: 3-5 Maggio, Magione Autodromo dell'Umbria - CIV Junior (doppia gara)

Round 3: 7-9 Giugno, Cremona Circuit - CIV Classic

Round 4: 13-15 Settembre, Autodromo Varano 'de Melegari “Riccardo Paletti” - CIV Junior (doppia gara)

Round 5: 27-29 Settembre, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari Imola - CIV (doppia gara)

CIV Femminile | Entry list per la stagione 2024

