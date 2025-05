MotoGP | GP Gran Bretagna: Aprilia può tornare grande a Silverstone?

Il circuito di Silverstone evoca ricordi più che dolci ad Aprilia in MotoGP. La casa di Noale ha festeggiato nel 2023 con Aleix Espargaró: il 5° posto di Marco Bezzecchi del venerdì fa ben sperare per cercare di ridurre il polverone mediatico nel quale la casa di Noale si trova.

Una giornata positiva: “Porto allegria nel box”

Il periodo non è certo dei migliori nel box Aprilia: tra una situazione più che concitata con l'ancora infortunato Jorge Martín e le prestazioni della RS-GP al di sotto delle aspettative, un venerdì positivo può dare un po' di ossigeno alla casa veneta. Marco Bezzecchi si è trovato bene fin da subito col circuito di Silverstone, rimanendo ben all'interno della top 5 in entrambe le sessioni di giornata. Bez ha dichiarato alla fine della giornata: “Io do sempre molta allegria nel box perché faccio lo stupido: sono bravo a portare felicità, anche se una giornata positiva sicuramente aiuta”. Il #72 ha poi risposto sulla possibile pioggia che potrebbe abbattersi in Inghilterra, cosa piuttosto probabile: “Sarebbe una bella rottura. Una volta che vado bene sull'asciutto, mi piacerebbe continuare così. Nel caso, cercherò di adattarmi al bagnato”.

I motivi del miglioramento: “Pista scorrevole”

Visti gli ultimi risultati di certo non incoraggianti, la performance di Aprilia nel venerdì inglese sembra quasi arrivata per caso. Bezzecchi spiega che cosa è cambiato rispetto agli scorsi appuntamenti, col tracciato di Silverstone che semplicemente esalta al massimo le caratteristiche positive della moto: “Nelle staccate soffro di stabilità: qui, fortunatamente, ci sono solo tre staccate difficili. Nel resto del circuito ci sono dei tratti piuttosto fluidi, parti dove la moto ha sempre funzionato piuttosto bene”. Un altro problema è senza dubbio il giro secco, dove l'italiano non sembra in grado di sfruttare al massimo la maggior aderenza data dalla gomma nuova: “Nel secondo time attack ho provato ad andare un po' oltre il limite, ma non mi è riuscito. Ovviamente sono fiducioso, ma c'è ancora molta strada da fare. Credo di avere ancora un po' di margine, nella speranza che i nostri avversari siano già al limite. Questa rimane comunque una buona prima giornata. Mi sento molto bene nelle ultime gare, stiamo lavorando alla grande”.

Valentino Aggio

