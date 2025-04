Formula E | Il Circus elettrico torna a Miami dopo 10 anni: info e orari del Miami EPrix

Dopo quasi due mesi di pausa dall'ultimo appuntamento disputato a Jeddah, e a quasi un mese dall'esibizione delle Evo Sessions a cui hanno partecipato 11 celebrità, la Formula E torna in azione a Miami e lo fa a 10 anni di distanza dall'unico precedente del Circus elettrico nella capitale della Florida.

Dove eravamo rimasti

La Formula E ha lasciato Jeddah con un nuovo padrone in Oliver Rowland e Nissan, che beffato nella prima delle due gare all'ultima curva da Max Gunther (DS Penske), era riuscito a conquistare in modo netto il successo nella seconda gara del weekend e, di conseguenza, anche la leadership del Mondiale.

Il tutto approfittando della mezza debacle di quelli che erano i Costruttori migliori della categoria, Jaguar e Porsche, ai quali ora Nissan può equipararsi tranquillamente vista la velocità e la gestione dell'energia che si sono viste nel corso di queste prime gare stagionali. Anche a Miami la gestione dell'energia sarà fondamentale data la lunghezza del circuito e in questo senso Rowland e Nissan, che hanno vinto due delle prime 4 gare, oltre a un podio, sembrano essere il riferimento da tenere sott'occhio e da fermare prima che possa aprirsi un gap in vetta che possa indirizzare già in questa prima fase il discorso per il titolo. Di conseguenza, oltre a Nissan, ci sarà da considerare anche la McLaren nel discorso per la lotta di testa, con Barnard che ha iniziato benissimo la sua prima stagione completa in Formula E e che in questo momento è anche il primo inseguitore di Rowland a 17 punti di distacco.

Il circuito

La Formula E verrà ospitata all'interno delle strutture dell'Homestead-Miami Speedway, circuito storico e famoso per aver ospitato nel corso degli anni IndyCar, Nascar e IMSA. Lungo 3,551 km e composto da 15 curve, il circuito si sviluppa all'interno dell'ovale lungo 2,414km e ne condivide il rettilineo del traguardo. Superato il traguardo, i piloti escono dall'ovale con una curva a sinistra prima di arrivare a una curva più accentuata, sempre a sinistra che porta verso il complesso di curve 3-4, una sinistra-destra con quest'ultima che sarà la zona dove è collocato l'Attack Mode. Si prosegue poi con il rettilineo opposto ai box che porta a curva 6, una destra lenta che immette su un allungo che porta verso curva 8, una sinistra che riporta i piloti per un breve tratto sull'ovale dove sarà collocata una chicane, un sinistra-destra che ha l'obiettivo di spezzare il ritmo e che porterà poi i piloti al tratto finale inaugurato da curva 12, una curva secca a sinistra che precede il ritorno sull'ovale con curva 13 che anticipa un'ultima esse composta da curva 14 e curva 15 che riporta i piloti sul traguardo.

Our return to Miami sees us take on a completely new circuit! 🙌 pic.twitter.com/YZgF9tJCeE — Formula E (@FIAFormulaE) April 7, 2025

Il precedente del 2015

Miami torna nel calendario della Formula E per la prima volta a 10 anni dall'unica apparizione, quando fu collocato come quinto appuntamento della stagione inaugurale del campionato. Nel 2015 la gara si disputò su un circuito di 2,17 km situato nei pressi di Biscayne Bay e a vincere fu Nico Prost (Renault e.dams) davanti a Scott Speed (Andretti) e a Daniel Abt (Audi Sport ABT) dopo la pole position conquistata da Jean-Eric Vergne. Ad oggi quello di Speed è l'unico podio di un pilota statunitense in Formula E.

Gli orari

Consueta la programmazione prevista, con Mediaset e Discovery + (tramite i canali Eurosport) che daranno visibilità ai turni previsti a Miami.

Free Practice 1 – venerdì 11/04 dalle 22.30 alle 23.25 – su Sportmediaset.it, Discovery +, sulla Formula E App e sul canale YouTube della Formula E

Free Practice 2 – sabato 12/04 dalle 13.30 alle 14.25 – su Sportmediaset.it, Discovery +, sulla Formula E App e sul canale YouTube della Formula E

Qualifiche – sabato 12/04 dalle 15.40 alle 17.03 – su Sportmediaset.it e su Discovery +

Gara – sabato 12/04 dalle 20.05-21.00 – su Sportmediaset.it, su Eurosport 2 e Discovery + (con pregara dalle 19.30), replica alle 23.04 sul canale 20 di Mediaset

Mattia Fundarò