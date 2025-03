Formula E | Le EVO Sessions di Miami, un evento unico

Dal 4 al 6 marzo sono state disputate le EVO Sessions, iniziativa della FIA Formula E senza precedenti. L'evento, tenutosi al Miami International Autodrome, ha offerto a undici celebrità di fama internazionale, tra cui attori, atleti e content creator, l'opportunità di immergersi nel mondo della FE come veri piloti, affrontando le sfide del circuito al volante di una monoposto GEN3 Evo. Il tutto sotto gli occhi di milioni di fan, grazie alla copertura sui social media.

Partecipanti

Gli undici protagonisti di questa esperienza unica, selezionati tra alcuni dei nomi più conosciuti nel panorama internazionale, sono stati affiancati dai piloti professionisti delle rispettive squadre della FE.

Ecco la lista completa dei partecipanti:

Brooklyn Peltz Beckham (UK), imprenditore – Jaguar TCS Racing , con Mitch Evans

(UK), imprenditore – , con Mitch Evans Sergio Agüero (Argentina), ex stella della Premier League e della nazionale argentina – TAG Heuer Porsche Formula E Team , con Pascal Wehrlein

(Argentina), ex stella della Premier League e della nazionale argentina – , con Pascal Wehrlein Emelia Hartford (USA), attrice e costruttrice di auto da record – Maserati MSG Racing , con Stoffel Vandoorne

(USA), attrice e costruttrice di auto da record – , con Stoffel Vandoorne Cleo Abram (USA), content creator tech – NEOM McLaren Formula E Team , con Sam Bird

(USA), content creator tech – , con Sam Bird YesTheory’s Ammar Kandil (CA), creator YouTube – Andretti Formula E , con Jake Dennis

(CA), creator YouTube – , con Jake Dennis Vinnie Hacker (USA), artista e creator – DS PENSKE , con Maximilian Günther

(USA), artista e creator – , con Maximilian Günther Tom Felton (UK), attore – Envision Racing , con Sébastien Buemi

(UK), attore – , con Sébastien Buemi Supercar Blondie (AUS), creator automotive e imprenditrice – Nissan Formula E Team , con Norman Nato

(AUS), creator automotive e imprenditrice – , con Norman Nato JUCA (MEX), creator automotive – CUPRA KIRO , con Dan Ticktum

(MEX), creator automotive – , con Dan Ticktum Driver61 (UK), pilota e creator – Lola Yamaha ABT , con Zane Maloney

(UK), pilota e creator – , con Zane Maloney Theo Baker (UK), YouTuber – Mahindra Racing, con Nyck de Vries

Preparazione e guida della GEN3 Evo

L’esperienza delle Evo Sessions ha avuto inizio il primo giorno con un programma intensivo di preparazione che ha consentito ad ogni partecipante di confrontarsi con ingegneri e meccanici, oltre che seguire sessioni su simulatore per comprendere al meglio il funzionamento delle monoposto. Inoltre, hanno partecipato a briefing tecnici che li hanno preparati ad affrontare le sfide in pista.

Crediti foto: media Formula E

La GEN3 Evo, la nuova monoposto di FE, è infatti una macchina dalle prestazioni straordinarie che vanta un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 1,86 secondi. La velocità di queste vetture, unite alla gestione sofisticata dell'energia necessaria per competere, ha reso l'esperienza incredibilmente intensa per i partecipanti.

Così tanto che MrBeast, uno degli Youtuber più seguiti al mondo e presentatore dell'evento, nel corso del suo test ha perso il controllo della monoposto, andando a muro.

Le emozioni della guida

Un'esperienza da adrenalina pura, con un importante livello di complessità dovuto alla gestione della strategia energetica. Alcuni commenti dei partecipanti evidenziano la straordinarietà delle EVO Sessions.

Brooklyn Peltz Beckham ha affermato:

“Guidare la Jaguar I-TYPE 7 qui a Miami è stata un’esperienza pazzesca. L’auto è incredibilmente veloce e sono onorato di aver fatto parte del team Jaguar TCS Racing per queste Evo Sessions. Da appassionato di motorsport, scoprire cosa significa competere a questo livello è stato indimenticabile. In più, Mitch Evans è stato un ottimo allenatore!”

Tom Felton, famoso ai più per aver interpretato Draco Malfoy nei film di Harry Potter, ha dichiarato:

“Sbalorditivo. Esaltante. Faticoso. Assolutamente coinvolgente. Credo di non essermi mai divertito così tanto alla guida di un’auto. La velocità e la reattività della monoposto sono incredibili. Nel casco non si sentiva, ma vi assicuro che stavo gridando di gioia! I freni, i pneumatici, lo sterzo: è semplicemente incredibile. Non ho mai provato nulla di simile prima d'ora.”

L'ex calciatore Sergio Agüero ha spiegato:

“È una bella esperienza. Si capisce un po' di più il ruolo dei piloti e si apprezza molto il loro impegno. I piloti sono sottoposti a un enorme sacrificio fin dalla più tenera età. Bisogna dare valore a quello che fanno e allo sforzo che fa anche la famiglia. Ho imparato molto e ho capito molto di cosa significhi essere in grado di raggiungere l'élite.”

Crediti foto: media Formula E

Emelia Hartford, vincitrice del premio “Miglior Performance”, ha commentato:

“Sono rimasta completamente senza parole. Il viaggio, gli alti e bassi di questa intera settimana. Grazie, Formula E, dal profondo del mio cuore. Questo è un ricordo che mi accompagnerà per sempre. Non mi sembra vero.”

Supercar Blondie, premiata come "Most Improved", ha detto:

“Volevo andare un po' più veloce, ma credo che sia un buon miglioramento. Ho fatto un testacoda, quindi credo sia positivo aver spinto fino al limite e aver pensato: 'Ok, non dovrei spingere così tanto, quindi riduciamo un po' il ritmo'. Credo che a volte sia necessario capire dove sia il limite e tornare indietro. È stato divertente - WOW!”

Il Documentario e la Visibilità Globale

Jeff Dodds, CEO di Formula E, ha dichiarato che le Evo Sessions sono state concepite per offrire ai fan un punto di vista inedito, facendo vivere le emozioni di Formula E attraverso gli occhi di figure iconiche della cultura pop.

L'evento è parte della strategia del campionato di raggiungere mezzo miliardo di fan entro il 2030. La riprova di ciò è che la visibilità dei partecipanti ha attratto una nuova audience nel mondo della FE, raggiungendo oltre 300 milioni di followers. Ha aggiunto Dodds:

"Portare a bordo alcuni tra i più grandi influencer, atleti e attori del mondo ci ha permesso di ampliare il nostro pubblico e mostrare la straordinaria velocità e tecnologia di questo sport. Abbiamo visto star mettersi alla prova con vetture che accelerano più velocemente di una F1. Ci sono stati momenti di nervosismo e testacoda, ma anche prestazioni impressionanti."

Questa tre giorni sarà protagonista di un documentario esclusivo, che verrà rilasciato nel 2025. Verrà offerta una visione completa e dettagliata delle Evo Sessions, permettendo ai fan di vedere come si svolge l’esperienza dietro le quinte e in pista dai momenti di formazione e preparazione alla realtà della gara.

Anna Botton