WorldSBK | Phillip Island, Gara 2: Alex Lowes si impone su Bautista con un sorpasso mozzafiato

Se i risultati del venerdì WorldSBK mostravano l’ottimo ritmo e rendimento del britannico su moto giapponese, la gara di oggi, la seconda e ultima sul tracciato australiano di Phillip Island, conferma lo stato di forma eccellente di Alex Lowes. Il portacolori Kawaski svetta in Gara 2, caratterizzata da mille ritardi su una lunghezza di soli 11 giri.

Alex Lowes trionfa con un sorpasso da capogiro

La vittoria di Alex Lowes è stata in dubbio per buona parte della corsa. Infatti, è stato Álvaro Bautista a comandare per la maggior parte del tempo, ma un fantastico sorpasso all’esterno mozzafiato di Lowes gli fa perdere la testa della corsa all'ultimo giro. Lo spagnolo del team Ducati Aruba.it si deve accontentare del secondo posto. Conquista il terzo gradino del podio Danilo Petrucci a +1.178 dal leader. Nel finale il pilota umbro riesce a mettersi alle spalle Iannone così da guadagnarsi il primo piazzamento sul podio di stagione.

Conferma Iannone, Locatelli out all'ultimo giro

Il terzo posto di ieri hanno dato la giusta carica ad Andrea Iannone che porta nuovamente la Panigale V4R del team Go Eleven ad un passo, come detto in precedenza, dal secondo podio. Risultato amaro per Andrea Locatelli che esce a seguito di una caduta all’ultimo giro in curva 4 mentre era in lotta per il successo. Alla curva “Miller” il pilota Yamaha è troppo ottimista nel sorpasso su Lowes, andando lungo e perdendo il posteriore.

Nicolò Bulega è quinto. Dopo il successo della gara del sabato, dove è riuscito alla prima occasione sulla nuova moto e nel campionato dei grandi, a conquistare il primo gradino della classifica, quest’oggi deve fare i conti con una gara difficile, caratterizzata da una complicata rimonta che gli ha permesso in extremis di accaparrarsi la top 5. Ottimo risultato di Michael Ruben Rinaldi che in sella alla Ducati della squadra Motocorsa mostra il suo valore di pilota mettendosi in 6ª posizione.

Rottura del motore per Toprak Razgatlıoğlu

Inizia in salita la stagione WorldSBK per il fenomeno turco del Rokit BMW team che nell’ultima gara a disposizione del round australiano deve alzare bandiera bianca – nella prima partenza di gara 2 - a causa della rottura del motore al secondo passaggio sul traguardo. Ottavo posto per Gerloff – prima BMW in classifica - preceduto da Sam Lowes. Appena fuori la top ten il pilota tricolore Axel Bassani undicesimo che perde cinque secondi dal compagno di squadra vincitore di gara 2. Out invece Jonathan Rea, protagonista di una pesante caduta nelle prime fasi: il sei volte iridato è stato trasportato al centro medico ma non dovrebbe avere gravi conseguenze.

WorldSBK | Phillip Island: i risultati di Gara 2

Damiano Cavallari