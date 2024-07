La “gara corta” della MotoGP sul tracciato tedesco si chiude con una vittoria per Jorge Martín, che torna a guadagnare punti preziosi in campionato. Al secondo posto Miguel Oliviera su Aprilia Trackhouse, a chiudere il podio Francesco Bagnaia.

Grande gara per Martín, primo podio Sprint per Oliveira

Dopo un inizio di gara brillante per Francesco Bagnaia, che in curva 1 è riuscito a infilarsi all'interno e a piazzarsi in prima posizione, è in realtà stato Jorge Martín il grande calcolatore della gara: dopo una bagarre con l'italiano per i primi giri della corsa, il portabandiera Pramac ha approfittato di un'errore da parte di Bagnaia per conquistare la testa della tornata, che non ha più lasciato. Altro pilota che ha approfittato di questo errore è stato Miguel Oliveira, che conclude il sabato del GP di Germania con il suo primo podio dall'avvento della Sprint al secondo posto. Più fatica d'altra parte per il compagno Raúl Fernández, che dopo un'ottima qualifica ha chiuso la gara in 14ª posizione.

Gara altalenante invece per Maverick Viñales, che conclude la giornata in settima posizione, la stessa di partenza, dopo aver tentato la rimonta nel gruppo ai piedi del podio.

Gara in rimonta per Marc Márquez, errore per Acosta

Dopo i problemi fisici riscontrati nella giornata di venerdì e la conseguente posizione svantaggiosa di partenza, Marc Márquez si è reso protagonista di una gara in rimonta. Il pilota numero #93 ha infatti portato la sua Ducati Gresini dalla 13esima alla sesta posizione, concludendo sorpassi al limite su Maverick Viñales a Brad Binder. Ottima progressione anche per Enea Bastianini, che chiude la gara appena ai piedi del podio in quarta posizione, migliorandosi di 5 posizioni sulla griglia e precedendo così un altrettanto buono Franco Morbidelli (5°). Giornata sfortunata per Pedro Acosta, che dopo una partenza non brillante e un po' di fatica a recuperare posizioni, a pochi giri dalla fine è finito lungo nella ghiaia, concludendo la tornata in ultima posizione.

Buona la Honda di Marini, Yamaha in difficoltà

Note positive in casa Honda, con Luca Marini che chiude in 15ª posizione, prima Honda in pista e seconda moto giapponese. Ancora fatica per Yamaha, orfana per questo weekend di Álex Rins, che chiude con Fabio Quartararo in 13ª posizione e il sostituto Remy Gardner in 20ª, davanti alla Honda di Joan Mir e appena dietro il trittico LCR Zarco (17esimo), Nakagami (18esimo) e la wildcard Bradl (19esimo).

MotoGP | GP Germania: i risultati della Sprint

