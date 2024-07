Italian F4 | Mugello, gara-1: Slater infallibile, il britannico fa sua la prima manche

Freddie Slater, sempre più dominatore di questo campionato Italian F4, coglie il successo in gara-1 al Mugello. Nemmeno una partenza dalla seconda fila ha negato al britannico la gloria della vittoria, ottenuta con una bella manovra di sorpasso a pochi chilometri dalla bandiera a scacchi. Jack Beeton e Akshay Bohra chiudono il podio.

Slater si assicura anche gara-1 del Mugello

Sembrava ormai scritto il primo successo nella categoria di Jack Beeton, ma con un Freddie Slater così in forma nulla è definito sino alla bandiera a scacchi. Un piccolo errore in uscita dalla Bucine ha permesso all’alfiere Prema Racing di attaccare Beeton, andato in difficoltà con i propri pneumatici nella bollente corsa fiorentina.

Il pilota US Racing chiude secondo anche se la sua posizione potrebbe finire sotto investigazione a seguito di un discutibile restart successivo all’unica neutralizzazione della corsa. Terza posizione per un deluso Akshay Bohra, che non riesce a concretizzare la pole position. L’indiano è scattato male dalla sua casella di partenza, perdendo le due posizioni nei primi metri.

Il quarto posto di Hiyu Yamakoshi apre ulteriormente la forbice tra i primi due della classifica piloti: ora Slater guida con 190 punti, 51 in più del nipponico di Van Amersfoort, fermo a 139. Dietro al quartetto di testa, gara combattuta tra le altre quattro Prema Racing, con il pupillo Mercedes Alex Powell ad avere la meglio e tagliare il traguardo in quinta posizione. Lo seguono Kean Nakamura-Berta e Tomass Stolcermanis, mentre Rashid Al Dhaheri ha pagato il caos creato alla ripartenza da Beeton finendo nelle retrovie dopo un momentaneo ammutolimento della sua monoposto.

Gustav Johnsson si conferma con costanza nei dieci chiudendo all’ottavo posto, davanti a Reno Francot e Matheus Ferreira, che ha battuto nel corso dell’ultimo giro un sorprendente Luca Viisoreanu, mai così in alto in questa prima metà di campionato.

Il risultato dei nostri portacolori

Gara difficile per i piloti italiani, condizionata da un difficile doppio turno di qualifiche. Il migliore è Davide Larini, ventesimo, due posizioni avanti ad Alvise Rodella. Un problema tecnico ha costretto ad un prematuro ritiro Emanuele Olivieri. In serata, con partenza prevista per le 18:55, la seconda gara del fine settimana.

Samuele Fassino