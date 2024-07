Italian F4 | Caccia al recordman Freddie Slater: al Mugello si corre il quarto round

Il plotone dell’Italian F4 si appresta a tornare in pista per il round numero 4, di scena al Mugello. Sui saliscendi del tracciato toscano, il leader di classifica Freddie Slater proverà ad aumentare ulteriormente il vantaggio sugli inseguitori, ma il doppio zero di Imola lascia aperto il campionato.

Slater contro tutti: al Mugello per allungare ancora

Nel fine settimana il nutrito gruppo di giovani talenti tornerà a sfidarsi in terra toscana. Con sette successi su nove gare, Freddie Slater è leader indiscusso davanti al sorprendente pilota nipponico Hiyu Yamakoshi, secondo a 38 lunghezze di ritardo. Se il round di Imola sembrava aver messo in discussione gli equilibri del campionato, Vallelunga ha confermato la supremazia del britannico, autore di due triplette nei primi tre appuntamenti, unico a riuscirci nella storia della serie.

Credits: ACI Sport

Occhi puntati anche sul rookie Alex Powell, rallentato solo da qualche sbavatura di troppo. Il pilota con doppio passaporto statunitense-giamaicano ha ottenuto ben cinque secondi posti, utili a proiettarlo al terzo posto assoluto, secondo in quella esordienti, dove a comandare è il compagno di squadra Tomass Stolcermanis, che fa fruttare una maggiore costanza.

Dei nostri portacolori, il solo Emanuele Olivieri (diciannovesimo assoluto) è riuscito a muovere la classifica nel round di Vallelunga, ottenendo una decima posizione che gli è valsa anche il terzo podio tra i rookie. L’astigiano è preceduto in classifica da Davide Larini, ai margini della zona punti in tutte e tre le corse del round precedente all’appuntamento e pronto a correre in casa questo fine settimana, mentre Alvise Rodella, al via in questa stagione con Van Amersfoort, è fermo ancora a zero punti.

Lineup e orari del round 4

Una sola novità nelle lineup: rispetto all’ultimo appuntamento, il team romeno Real Racing, new entry di questa stagione, si presenterà al via con il solo Luca Viisoreanu, per un totale di trentasei partecipanti al via del weekend.

I turni ufficiali del round toscano prenderanno il via già dal venerdì, quando sono previsti i due turni di qualifica, in programma dalle 17:20 alle 18:00. Al sabato spazio a due delle tre corse del fine settimana: alle 11:20 il via di gara-1, mentre alle 18:55 scatterà gara-2. L’evento conclusivo dell’appuntamento si disputerà domenica, ancora alle 11:20.

Venerdì 12 luglio

Qualifica 1: 17:20 – 17:35

Qualifica 2: 17:45 – 18:00

Sabato 13 luglio

Gara 1: 11:20 (30 minuti + 1 giro)

Gara 2: 18:55 (30 minuti + 1 giro)

Domenica 14 luglio

Gara 3: 11:20 (30 minuti + 1 giro)

Le tre gare del weekend saranno visibili sui canali social YouTube e Facebook dell’Italian F.4 Championship e sul canale ACI Sport Tv (in alternativa in streaming su www.acisport.it). Ancora indecisi se vedere i prossimi beniamini direttamente in circuito? Sulla piattaforma Ticketone al link https://www.ticketone.it/artist/aci-racing-weekend/ i biglietti per partecipare alle tre giornate dell’ACI Racing Weekend che, oltre all’Italian F4, offre questo fine settimana il campionato europeo Formula Regional, il TCR Italia, la Porsche Carrera Cup Italia, il campionato italiano Gran Turismo ed il campionato italiano Sport Prototipi.

Il programma completo

Samuele Fassino