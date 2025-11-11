MotoGP | Valencia 2017: Dani Pedrosa vincitore per l'ultima volta

La stagione 2025 di MotoGP raggiunge la sua ultima tappa prima della fine con l'appuntamento a Valencia, una pista che nel corso degli anni è stata teatro di alcuni momenti cruciali nella storia dello sport. Tra questi c'è stata l'ultima vittoria di Dani Pedrosa nella Classe Regina, avvenuta su questo stesso circuito nel 2017.

Pedrosa in cima al podio partendo dalla quinta posizione

Nella storia della MotoGP sono state tante le gare che si sono disputate a Valencia e che sono entrate di diritto nella storia del campionato, tra mondiali vinti e ultime volte nel paddock. Nell'elenco di questi momenti rientra sicuramente l'appuntamento spagnolo del 2017, quando sulla pista dedicata a Ricardo Tormo è andata in scena l'ultima vittoria nella Classe Regina di Dani Pedrosa. Il pilota spagnolo ha conquistato il suo ultimo successo proprio in occasione della gara di casa, in un weekend che ha segnato in più modi la stagione. La pista di Valencia ha infatti regalato il sesto titolo mondiale a Marc Márquez, che ha approfittato della caduta del suo diretto rivale Andrea Dovizioso a cinque giri dalla fine. Al di là delle lotte mondiali, il dominatore della domenica è stato proprio Pedrosa, che nonostante la posizione sulla griglia di partenza è riuscito a far fruttare al meglio la velocità di cui era a disposizione. La pole position è infatti andata al compagno di squadra Márquez, che riuscendo a girare in 1:29.897 si è posto in testa alla griglia. Nonostante la posizione favorevole, però, a prendere ben presto il comando della corsa è stato proprio Pedrosa, che una volta raggiunta prima posizione non l’ha più mollata, navigando verso la bandiera a scacchi. Arriva così l’ultimo grande successo del numero #26 in Classe Regina, che è stato accompagnato sul podio da Johann Zarco, secondo al traguardo, e proprio da Marc Márquez, regalando ad Honda un 1-3 al termine della stagione.

Credits: RedBull

Le prestazioni dopo il 2017: il calo e poi il ritiro

La vittoria a Valencia nel 2017 è stato l’ultimo grande atto della carriera in MotoGP di Dani Pedrosa, non essendo riuscito più a trionfare dopo quella domenica in Spagna. Avendo chiuso il 2017 con una quarta posizione in classifica piloti, l’inizio della nuova stagione è arrivato con delle aspettative sullo spagnolo, che non sempre sono state soddisfatte. Sebbene il 2018 sia stato caratterizzato da svariate gare concluse ben all’interno della zona punti, è stato completamente privo di podi e ancora di più di vittorie. Cinque ritiri hanno pesato sul bilancio finale, che ha visto Pedrosa chiudere solamente in undicesima posizione in classifica e con un miglior piazzamento al quinto posto. L’annuncio del ritiro dalle corse a tempo pieno è arrivato quello stesso anno, con Pedrosa che prende ufficialmente il ruolo di collaudatore di KTM, rientrando in pista a fasi alterne tra il 2021 e il 2024, dimostrando in ogni caso di poter essere ancora performante.

Valentina Bossi

Leggi anche: MotoGP | GP Portogallo: Bezzecchi show a Portimão, Aprilia sul podio dei costruttori